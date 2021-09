Share on Twitter

Por Redação

O Tocantins segue com queda nos números da pandemia pela Covid-19. Dados do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Tocantins (CIEVS/TO) – compilados pelo Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde) – da Secretaria de Estado da Saúde (SES) apontam que pelo terceiro mês consecutivo houve redução em número de casos, taxa de internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em registro de óbitos.

O técnico da área de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS), que coordena o Sistema Integra, Ullannes Passos Rios, “a informação foi um ativo muitíssimo importante para o enfrentamento da pandemia de Covid19 no Tocantins. A tomada de decisão torna-se mais segura quando se tem dados que mostram o cenário real e as projeções futuras. Neste momento os números nos mostram um arrefecimento da doença no Estado, pois todos os indicadores estão em queda, o que nos projeta um cenário mais favorável à frente”, pontuou.

A título exemplificativo, em julho de 2021, foram registrados no Tocantins, 11.251 novos casos da Covid-19, 158 óbitos pela doença e 300 internações em UTI. Já em agosto, o Estado contabilizou 7.687 casos, 93 óbitos e 164 internações para cuidados intensivos. Uma redução de 32%, 41% e 45% respectivamente.

“Felizmente a redução dos óbitos é a mais latente. Agosto foi o quinto mês seguido de queda, desde o mês de março, quando tivemos o pico da doença aqui no Tocantins e registramos 645 mortes pela Covid-19. Atualmente estamos com 111 municípios que há 30 dias não registram óbitos pelo novo Coronavírus e 31 cidades sem nenhum novo caso da doença”, informou a coordenadora do CIEVS, Arlete Otoni.

Para o titular da SES, Dr. Edgar Tollini “as reduções são resultados das ações pontuais da Gestão Estadual frente ao combate à doença, à atuação eficaz das equipes multiprofissionais no cuidado com os pacientes e ao avanço da vacinação, que imprimiu um novo cenário ao contexto pandêmico, com um queda brusca em todos os índices”, destacou.

Dados

Dados do boletim epidemiológico, divulgado pela SES, nesta terça-feira, 14, mostram que, atualmente, o Tocantins contabiliza 666.288 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 221.317 casos confirmados. Destes, 212.343 estão recuperados, 5.255 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 3.719 foram a óbito.

O Estado também registra o recebimento de 1.762.590 doses de imunizantes contra a Covid-19. Destas, 1.594.727 foram distribuídas aos 139 municípios e 1.302.509 já foram aplicadas, totalizando 25,88% da população tocantinense imunizada. (Texto de Aldenes Lima/Governo do Tocantins)