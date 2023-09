Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação, via Diário do Poder

Até agosto, o governo Lula (PT) torrou cerca de R$775 milhões em despesas em viagens, considerando os gastos com diárias e passagens aéreas. Tudo isso durante os oito primeiros meses de governo, em 2023. Foram mais de 329 mil viagens até o momento, segundo o Portal da Transparência, mas a maior parte dos gastos não é com passagens e sim com diárias usadas para complementar salários: até agora, R$411,3 milhões (64%) serviu para bancar os agentes públicos batendo asas.

Sob Bolsonaro Em 2022, o governo gastou mais de R$1,52 bilhão com viagens, dos quais 67% serviram para pagar diárias. É o recorde dos últimos 5 anos.

NOVO AEROLULA

Lula acrescenta luxo e conforto de R$400 milhões ao avião presidencial

O modelo encontrado é um A330-200, com valor entre US$70 milhões e US$80 milhões, cerca de R$400 milhões.