A intenção do Governo do Estado é oferecer um reforço à alimentação escolar, ao mesmo tempo em que promove desenvolvimento econômico para as famílias.

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) e da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), lança na tarde desta sexta-feira, 16, com a Secretaria Municipal de Educação de Gurupi, projeto voltado para a implantação de hortas escolares e cultivo de espécies em unidades de ensino municipais e estaduais em Gurupi.

A intenção do Governo do Estado, conforme destacou a gestora da Seduc, Adriana Aguiar, é oferecer um reforço à alimentação escolar, ao mesmo tempo em que promove desenvolvimento econômico para as famílias carentes. “Isso porque a ideia é que os pais de alunos que morem nos arredores das escolas e que tenham interesse em participar do programa sejam envolvidos no projeto, realizando, de forma compartilhada e voluntária, o cuidado com a produção”, destacou.

Parte da produção será destinada à alimentação escolar, e a outra será direcionada às famílias envolvidas para consumo ou comercialização. “Neste período de pandemia, com as escolas sem atendimento presencial, toda a produção poderá ser destinada às famílias que estiverem participando do programa. É uma oportunidade de fortalecer o vínculo entre família e escola e gerar renda”, enfatizou.

Conforme o secretário Jaime Café, no primeiro momento, serão selecionadas seis unidades escolares, sendo três da rede estadual e três da rede municipal de Gurupi, para servirem como projeto-piloto, que, posteriormente, poderá ser ampliado para outras unidades de ensino.

Os gestores, acompanhados da secretária municipal de Educação de Gurupi, Amanda Costa, visitarão, nesta sexta-feira, duas das unidades de ensino que serão contempladas, sendo: a Escola Estadual Waldir Lins, às 14h; e a Escola Municipal do Setor Industrial, às 15h30.