Governo garante agilidade na construção da pavimentação no Trevo da Praia em Gurupi

Equipes da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), acompanhadas da secretária de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Juliana Passarin, vistoriaram nesta quinta-feira, 22, as obras de pavimentação que estão em andamento da TO-365 no entroncamento que liga a BR-153 em Gurupi até o Trevo da Praia (acesso à Balsa).

por Redação

A pavimentação asfáltica na região é uma obra que faz parte do Programa Governo Municipalista, sendo realizado com recursos próprios do Governo do Estado do Tocantins e financiamento via operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

As equipes foram acompanhar o cronograma desta primeira etapa. Hoje, máquinas pesadas estão fazendo o serviço de rebaixamento do solo, além de medições de topografia para locação do trajeto e limpeza da faixa de domínio da rodovia.

De acordo com a titular da Seinf, Juliana Passarin, o ritmo de trabalho está dentro do cronograma estabelecido. “O Governo do Estado, através de uma determinação do nosso governador Mauro Carlesse, está buscando formas de acelerar o cronograma e entregar toda a pavimentação dessa região de Gurupi o quanto antes. Sabemos da importância desta via para o turismo e também para o agronegócio, que certamente irá se desenvolver ainda mais com esse novo investimento”, destacou a secretária.

Investir em infraestrutura é um importante caminho para o desenvolvimento econômico. Ciente dessa realidade, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, destacou que o projeto no Trevo da Praia é total prioridade da gestão Estadual. “Estamos utilizando material de qualidade nesse projeto, para que o asfalto suporte o tráfego de alta intensidade. A ideia é que com esse asfalto o agronegócio na região cresça ainda mais. Além disso, toda essa obra tem sido reivindicada pela comunidade de Gurupi há muito tempo, é uma demanda antiga e um compromisso que fiz lá atrás. Hoje, felizmente estamos dando continuidade com essa promessa”, destacou o Governador.

Expectativa

O casal de aposentados Romis Miranda, 64 anos, e Sirlei Miranda, 56 anos, mora há cinco anos próximo ao Trevo da Praia. O casal contou que aguarda com expectativa a conclusão do asfalto.

“Agora nós podemos sonhar com o escoamento de produção dessa região, levando aquilo que a gente produz para a cidade de Gurupi, que é o maior centro próximo daqui. Sou produtor rural e a nossa expectativa está alta. Além disso, temos a praia, mas o acesso é ruim. Eu mesmo conheço muita gente que não vem aqui por causa dessa estrada, mas agora, pelo visto, isso vai mudar”, destacou o agricultor.

Quanto ao desenvolvimento do agronegócio, o coordenador de Residência Rodoviária de Gurupi, Marco Túlio Aires, destacou que o potencial para este segmento na região tende a aumentar consideravelmente após a conclusão do serviço de pavimentação. “Do outro lado do Rio do Tocantins, já temos o agronegócio com bastante destaque, mas assim que finalizarmos esse projeto aqui no Trevo da Praia, certamente novas lavouras irão surgir do lado de cá. Isso demonstra a importância desse tipo de investimento em Infraestrutura, que reúne condições de investimentos, qualidade de vida e opção de trabalho para quem mora na região”.