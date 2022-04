por Redação

O Governo Federal e a concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela administração e operação do Sistema Rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins, entregam na manhã desta quarta-feira(6), em Anápolis (GO), 19 Bases de Serviços Operacionais (BSOs) destinadas à prestação de socorro médico, mecânico e de inspeção de tráfego ao longo do trecho concedido das rodovias BR-153/GO/TO, BR-414/GO e BR-080/GO.

A cerimônia de entrega contará com as presenças do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, entre outras autoridades. A inauguração das bases marca o início dos atendimentos operacionais da concessionária na região, programados para começar à 0h de sexta-feira, 8 de abril. A partir desta data, quem trafegar pelo Sistema concedido à Ecovias do Araguaia contará com o suporte de equipes especializadas para os casos de urgências e emergências, como panes mecânicas e atendimento pré-hospitalar.

Nas bases operacionais, ficarão dispostos os veículos indispensáveis ao atendimento das ocorrências nas rodovias. Das 19 estruturas construídas, nove são destinadas ao atendimento a motoristas e funcionarão 24 horas, com sanitários, fraldários, sala de descanso, estacionamento e serviço de atendimento. As demais, sem atendimento exclusivo a usuários(as), possuem locais para abrigar recursos operacionais, como veículos de inspeção, ambulâncias, guincho leve e pesado, e manter materiais de consumo, como ferramentas, entre outros.

Na BR-153/GO, as bases foram implantadas nas cidades de Anápolis, São Francisco de Goiás, Jaraguá, Rialma, São Luiz do Norte, Uruaçu, Campinorte, Mara Rosa, Santa Tereza de Goiás e Porangatu. Já no trecho tocantinense rodovia, as bases contemplam as cidades de Alvorada, Figueirópolis, Gurupi e Aliança do Tocantins. Na BR-414/GO, as estruturas estão localizadas em Abadiânia, Cocalzinho de Goiás e Vila Propício. Já na BR-080/GO, no município de Barro Alto.

Os serviços operacionais envolverão uma estrutura composta por 20 ambulâncias, 16 guinchos, entre leves e pesados, quatro caminhões de combate a incêndio, quatro caminhões de captura de animais e três viaturas de inspeção de tráfego que, diariamente, realizarão o monitoramento terrestre de todo o trecho concedido. Outros três veículos estarão à disposição para fiscalização da ANTT.

Ao todo, 25 frentes de trabalho estiveram envolvidas na implantação das BSOs. A estimativa é que, na fase de operação, 1.200 trabalhadores, entre diretos e indiretos, atuem no trecho. As obras e serviços realizados atendem ao contrato de concessão firmado entre a Ecovias do Araguaia, em parceria com a GLP, e a ANTT. Ao longo dos 35 anos de concessão, a concessionária investirá R$ 14 bilhões em obras e na operação. Os investimentos em obras totalizarão R$ 7,8 bilhões. Outros R$ 6,2 bilhões são relativos a custos operacionais.