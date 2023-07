O governador Wanderlei Barbosa assinou nesta sexta-feira, 21, em Brasília-DF, um convênio com o Governo Federal para receber R$ 35 milhões destinados ao setor de Segurança Pública do Tocantins. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A iniciativa engloba medidas para combater o tráfico de drogas, violência nas escolas, crimes ambientais e violência contra mulher, entre outros. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública e serão recebidos de forma parcelada agosto e dezembro deste ano.

Representando o Consórcio da Amazônia Legal, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, discursou na cerimônia, elogiando a iniciativa e ressaltando a importância da integração das forças de segurança pública, tanto em nível estadual quanto federal.

“Manifesto aqui minha alegria de estarmos nesse ambiente discutindo a segurança pública do país, e a importância da conexão das nossas forças de segurança, um exercício que realizamos no meu Estado, ao trabalhar conectados com outros governadores. Se nós aparelharmos as nossas forças, valorizarmos os homens e mulheres que atuam nessa missão e desenvolvermos a consciência social que precisamos, seguramente nós vamos ter um Brasil melhor”, enfatizou o governador.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a cerimônia de hoje é mais uma iniciativa de fortalecimento da harmonia entre os diferentes níveis de governo, incluindo as esferas federal, estadual e municipal, para a construção de políticas públicas eficientes. “O que nós estamos trazendo para o governo federal é a responsabilidade pela segurança pública deste país. Trabalhando junto com os estados e municípios. Queremos ser parceiros e contribuir para que tanto nas cidades como na Amazônia, a gente diminua a violência neste país “, esclarece o presidente.

O secretário de Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Mota Oliveira, que também participou da cerimônia, destacou que é fundamental fortalecer a cooperação entre União, Estados e Municípios. “Com este lançamento e com este apoio do governo federal, certamente o Tocantins irá reforçar cada vez mais os compromissos e a execução de atividades da segurança pública. A expectativa é que essa iniciativa contribua para uma maior proteção e bem-estar da sociedade tocantinense”, disse o secretário.

O governador Wanderlei Barbosa destacou ainda que as políticas de segurança pública do Tocantins olham para a sociedade de forma igualitária. “Eu tenho visto o esforço do governo do presidente Lula para que o Brasil siga por caminhos de paz. Trabalho diariamente para manter o Tocantins nos trilhos da coerência. Nós sabemos que o nosso estado ainda enfrenta desafios sociais, mas temos também um estado que cresce, que tem um agronegócio forte, um turismo forte e que precisa de uma segurança pública forte. É dessa maneira que nós estamos trabalhando a cada dia”, afirmou.