Por Aldenes Lima

Em continuidade às ações de ampliação da assistência em saúde para a população, o Governo do Tocantins trabalha para a conclusão do Hospital Geral de Gurupi (HGG). A estrutura da primeira etapa entregue em caráter de urgência para atender a demanda de pacientes com covid-19, durante a pandemia, precisa agora passar por adequações hidráulicas e elétricas, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) e Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto).

Em 2020, a obra chegou a ter 20 leitos em funcionamento, inclusive de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19, e esta estrutura já passou por adequações pela equipe da Diretoria de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde (Daee), da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), com apoio dos técnicos da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).

“O valor inicialmente disponibilizado para a execução da primeira etapa foi insuficiente para operacionalizar a unidade, sendo necessário então abrir um processo licitatório complementar para adequar a parte elétrica, de modo a permitir o seu pleno funcionamento. O processo para a adequação já foi formalizado e está na Agência Tocantinense de Transportes e Obras. Também já se encontra em andamento a estruturação do processo para execução da segunda e terceira etapas”, explica a diretora da Daee/SES-TO, Laís Regina Santos.

“A conclusão do HGG é uma das prioridades estabelecidas pelo governador Wanderlei Barbosa e estamos trabalhando para isso. Vale destacar que enquanto isso não ocorre, a população da região sul do Estado segue assistida pelos hospitais regionais de Gurupi, Alvorada e Araguaçú, além das demais unidades hospitalares que compõem a rede assistencial de gestão estadual”, pontua o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva.

Estrutura e capacidade

Quando estiver totalmente concluído, o Hospital Geral de Gurupi contará com blocos do pronto-socorro infantil e adulto, enfermarias, ambulatório e administrativo, rampa, passarela, escada, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. A obra terá capacidade total de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Gurupi e região.