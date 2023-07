Por Redação

Na quarta-feira, 12 de julho, o Governo do Tocantins superou a meta de cirurgias eletivas planejadas no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para 2023. Com 8.408 cirurgias realizadas até a presente data, o Estado supera as 8.400 pactuadas e bate mais um recorde, com o maior número de cirurgias realizadas em toda a história do Tocantins e cumprindo o planejado ainda na metade do ano.

“Celebramos este feito e agradecemos as equipes da Secretaria de Estado da Saúde, que estão empenhadas em retirar o povo da fila de espera. Reiteramos à população nosso compromisso de levar saúde de qualidade com a agilidade necessária e agora trabalharemos para ampliar ainda mais o número de famílias atendidas”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

Para o titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Afonso Piva de Santana, “como sempre falamos, mais que um número expressivo, são vidas transformadas. Cada pessoa que sai da fila da Central Estadual de Regulação é um motivo de comemoração, pois é resultado dos esforços de nossas equipes que, seja na assistência ou no serviço processual, tem conseguido promover estas ações”.

Quem sai da fila agradece.

“Eu fiz uma cirurgia no Hospital Geral de Palmas e tudo ocorreu bem, com um atendimento maravilhoso. Agradeço a Deus e a todos que trabalham para que a gente faça logo a cirurgia, agora já estou em casa me recuperando “, afirmou a Marinete Aires.

“Fui recebido no Hospital Regional de Guaraí, que tem uma equipe que nos acolheu com todo carinho e respeito. Estava com um problema grave de saúde e recebi um milagre neste lugar. Só tenho a agradecer”, contou Leudivan Passos, morador de Brasilândia (TO).

Os familiares também comemoram. “Quando minha filha resolveu não ter mais filhos, buscamos ajuda no SUS e graças a Deus, foi rápido. Minha filha está bem, foi tudo rápido, com um bom atendimento e espero que todas as mulheres que aguardam, sejam felizes assim como estamos sendo”, relatou Maria Joana Reis, que acompanhou a filha Pamella Amaral, durante atendimento na rede estadual de saúde.

Dados

De 26 de outubro de 2021 a 12 de julho de 2023, o Governo do Tocantins já atendeu 20.288 pessoas que aguardavam por uma cirurgia eletiva pelo Sistema Único de Saúde. Os procedimentos ocorrem nas unidades geridas pela SES-TO, em hospitais municipais conveniados e nos hospitais privados, contratualizados.

O número de cirurgias realizadas em 2023, já é mais de 78% do total feito pela Gestão no ano passado, quando teve um recorde de 10.704 procedimentos.