Preocupado com a situação das famílias impactadas pelas enchentes no Tocantins, o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias Araújo, reuniu-se de modo online com o Secretário Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, André Rodrigues Veras, para tratar das ações em conjunto para atender às famílias atingidas.

“O alinhamento entre o Estado do Tocantins e o Governo Federal é importante por fortalecer e possibilitar que possamos atender com mais agilidade toda nossa população impactada. Durante a reunião, reiteramos ao Ministro André Rodrigues Veras a situação de calamidade por que passam vários municípios e as populações ribeirinhas no Tocantins”, destacou o gestor da Setas.

O secretário José Messias disse também que está em contato com as equipes técnicas dos municípios de modo a ter uma percepção atualizada da situação em cada município do Estado. “A situação é momentânea, mas pode se perpetuar por mais algum tempo, já que a temporada de cheia dos rios prossegue em nosso estado até o mês de março, e precisamos estar preparados para atender essas demandas”, ressaltou.

Operação Enchente

A força-tarefa instituída pelo Decreto n° 6.382, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição de 29 de dezembro de 2021, tem como objetivos levar suporte, apoiar e socorrer vítimas das inundações que estão ocorrendo em vários municípios do Estado. Quatro equipes de bombeiros prestam assistência aos municípios da região do Bico do Papagaio para reforçar os trabalhos na região.

A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros e tem como integrantes, as Secretarias de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), da Governadoria (Segov), da Saúde (SES), do Planejamento e Orçamento (Seplan), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), da Agência de Fomento do Estado do Tocantins (Fomento) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins).