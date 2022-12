por Redação

“Receber a ligação avisando que agora poderei fazer minha cirurgia, foi um presente de Deus. Estava com meu irmão quando o telefone tocou e não pensei duas vezes em me organizar para estar aqui hoje”. Este é o depoimento do chacareiro, Valdemir Alves Cardoso, um dos pacientes atendidos via credenciamento, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), com o objetivo de zerar a fila de espera por procedimentos cardíacos eletivos, em adultos, no Tocantins.

Valdemir está no Sistema de Gerenciamento de Lista de Espera (SIGLE), desde 2020 e foi atendido na sexta-feira, 23, em Palmas, quando realizou consulta pré-cirúrgica e coletou material para os exames preparatórios. Ele é um dos 133 pacientes que atualmente aguardam um procedimento eletivo cardíaco, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim como Valdemir, a paciente Antônia Gomes, realizou a consulta e se disse animada.

“Já fiz um procedimento pelo SUS e aguardava o segundo, desde 2020. Graças a Deus fui chamada e agora é organizar os exames, rezar para tudo dar certo e seguir a vida de forma mais saudável”.

Dados da SES-TO apontam que de janeiro a 21 de dezembro de 2022, já foram realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 479 cirurgias cardíacas (abertas – 201 e hemodinâmicas – 278). Os procedimentos foram feitos no Hospital Geral de Palmas e no Hospital Dom Orione (Araguaína).

“Os atendimentos que começaram hoje, é uma ação do Governo para zerar a fila reprimida de cirurgias cardíacas abertas e depois mantermos normalizadas dentro das nossas unidades hospitalares, assim como fazemos com as hemodinâmicas, que não possuem fila de espera. A realização destas eletivas segue a política adotada pelo governador Wanderlei Barbosa, que preza por uma saúde pública de qualidade, com agilidade e humanização que a população tocantinense merece”, afirmou o titular da SES-TO, Afonso Piva.

As instituições contratadas via credenciamento, irão prestar os serviços hospitalares especializados na assistência cardiovascular (cirurgia cardíaca e cirurgia vascular e procedimentos endovasculares extracardíacos), em pacientes adultos. Elas serão responsáveis pela internação, atendimentos de intercorrências, acompanhamento do pré e pós-operatório, evolução clínica e de intercorrências em geral, incluindo procedimentos de consultas e exames pré e pós- cirúrgicos, fornecimento de mão-de-obra, materiais, medicamentos, insumos, equipamentos, internação e tratamento em unidade de cuidado intensivo (UTI).

Os atendimentos serão para os pacientes devidamente cadastrados e regulados pela Central Estadual de Regulação, obedecendo a fila do Sistema de Gerenciamento de Lista de Espera (SIGLE). Dentre os procedimentos liberados estão implante de marcapasso de câmara dupla, transvenoso, plástica valvar c/ revascularização miocárdica, revascularização miocárdica, troca de gerador de cardio-desfibrilador de câmara única / dupla, reconstrução da raiz da aorta c/ tubo valvado, implante de prótese valvar, troca de aorta ascendente, reconstrução da raiz da aorta c/ tubo valvado e outros.