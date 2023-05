Share on Twitter

Share on Facebook

O pagamento antecipado dos salários dos servidores é uma das prioridades da gestão do governador Wanderlei Barbosa, resultado do controle das contas públicas do Estado.

Fake News

O Governo do Tocantins ressalta que um card falso circulou em redes sociais, afirmando que o pagamento dos servidores ocorreria na quarta-feira, 24. Esta informação é totalmente falsa e o Governo está tomando as providências para chegar ao autor, ou autores, deste crime.