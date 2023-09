Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

Cerca de 3 mil pessoas, entre civis e militares, participarão do tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, em Palmas, nesta quinta-feira, 7. Realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a celebração nacional em comemoração dos 201 anos da Independência do Brasil ocorrerá na ala sul da Praça dos Girassóis, na Avenida LO-01, sentido Leste-Oeste, a partir das 18 horas.

A programação começará às 16h30, com a concentração dos pelotões e revista das tropas. A expectativa é de que aproximadamente 15 mil pessoas participem desse importante momento de resgate da história da nação. Para acomodar melhor o público, foram instaladas arquibancadas no local.

Avenidas interditadas

Em virtude da movimentação, durante o desfile cívico-militar, algumas avenidas nas proximidades da Praça dos Girassóis serão interditadas, a partir das 15 horas: Avenida LO-1, nos dois sentidos (norte e sul); NS-2, entre a LO-1 e a JK nos dois sentidos, e da JK até a LO-2 sentido sul/norte; LO-2, entre a NS-2 e a NS-1 sentido leste/oeste; NS-1 entre a LO-1 e a JK sentido sul/norte; NS-1, entre a LO-3 e LO-1 sentido sul/norte; Teotônio Segurado, entre a LO-3 e LO-1 sentido sul/norte.