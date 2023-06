Por Redação

Para a manutenção dos direitos dos servidores, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Secad), publicará no Diário Oficial do Estado (DOE) n° 6.340, nesta quarta-feira, 31, as portarias com 6.943 progressões funcionais dos servidores aptos à progressão até dezembro de 2021.



O secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, destaca a concessão dessas progressões como mais uma prova do compromisso do Governo do Tocantins com os seus servidores. “O governador Wanderlei Barbosa está determinado em preservar os direitos dos servidores públicos e, com isso, garantir uma crescente qualidade na prestação dos serviços públicos à população tocantinense. Valorizar os servidores é garantir também satisfação à população do Estado”, afirma Paulo César Benfica.

A Secad, por meio da Superintendência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, é responsável pela elaboração da lista com os nomes dos servidores aptos a progredirem. Para ter direito à progressão, o servidor precisa cumprir uma série de requisitos, como tempo de serviço, cursos na área de atuação e avaliação de desempenho, entre outros.

Progressões

O compromisso do Governo, com a implementação das progressões funcionais, tem se mantido firme. Com a publicação desta nova lista, são contabilizadas 58.188 progressões concedidas.

As portarias publicadas contemplam os quadros: Adapec, 245; Auditores Fiscais, 375; Bombeiros, 136; Delegados, 57; Educação, 1.291; Naturatins, 37; Peritos Oficiais, 122; Polícia Civil, 726; Polícia Militar, 650; Polícia Penal, 11; Quadro Geral, 850; Ruraltins, 52; Saúde, 2.364; e Socioeducativo, 27.