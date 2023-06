Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa autorizou o pagamento antecipado dos salários dos servidores do Executivo Estadual nesta sexta-feira, 23 de junho. O Governo do Tocantins contabiliza R$ 255.313.038,46 injetados na economia do Estado, aproveitando as festividades juninas e o início do período de férias.

O pagamento antecipado dos salários dos servidores é uma das prioridades da gestão do governador Wanderlei Barbosa e é resultado do controle das contas públicas do Estado. Os valores estarão disponíveis para saque já nas primeiras horas do dia.