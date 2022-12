Por Redação

O Governo do Tocantins efetua, nesta sexta-feira, dia 23, o pagamento dos servidores. “Neste dia vamos disponibilizar R$ 207.620.561,00, encerrando os pagamentos das folhas do exercício de 2022 e garantindo um Natal com dinheiro no bolso do servidor”, comemora o governador Wanderlei Barbosa, lembrando que a entrada do dinheiro nas contas antes do Natal permite ao servidor se programar e também impulsionar as vendas nos setores de comércio e serviços. “O que é bom para todos”, reforça.

Com o pagamento da folha de dezembro, nos últimos 30 dias, o Governo do Tocantins terá provocado a movimentação de quase meio bilhão de reais no Estado. Nesse período foram liberados, aproximadamente, R$ 234 milhões da folha de novembro, R$ 32,5 milhões do complemento da folha do 13º salário (o servidor recebe o 13º salário sempre no mês de seu aniversário) e mais o valor da folha de dezembro.

“São valores importantes para o comércio local, pois sabemos que grande parte permanece no Estado, retroalimentando o círculo da economia, a arrecadação e o financiamento das políticas públicas”, observa o secretário da Fazenda, Júlio Edstron Secundino Santos ao destacar a significância da quitação dos salários dentro dos prazos legais e adiantamentos dos mesmos quando possível. “Este ano conseguimos antecipar o pagamento de todas as folhas”, comemorou o secretário.