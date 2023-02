Em mais uma etapa da reforma administrativa iniciada na última segunda-feira, 6, o Governo do Tocantins publicou na noite desta quinta-feira, 9, no Diário Oficial do Estado (DOE), os nomes dos titulares de seis secretarias e de quatro presidentes de autarquias, além de 14 secretários executivos.

Para a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços foi reconduzido o secretário Carlos Humberto Lima. Já na Secretaria dos Esportes e Juventude, o novo titular é o ex-deputado estadual Elenil da Penha. O também ex-deputado estadual Marcelo Lelis assume a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Seguindo com as nomeações, quem passa a responder pela Controladoria Geral do Estado é o procurador estadual José Humberto Pereira Muniz Filho. Para liderar a Secretaria de Parcerias e Investimentos foi nomeado o advogado Thomas Jefferson Gonçalves Teixeira. E para a Secretaria Extraordinária de Participações Sociais e Políticas de Governo, foi nomeada a ex-deputada estadual Valderez Castelo Branco.

Já na presidência das autarquias, Robson Moura Figueiredo Lima foi reconduzido para o Instituto de Terras do Tocantins (Itertins); Paulo Lima foi reconduzido para a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec); Washington Ayres foi reconduzido para o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e William Gonzaga dos Santos passa a ser o novo titular do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO).

Secretários Executivos nomeados

· Casa Civil: Sebastião Pereira Neuzin Neto;

· Casa Militar: João Leyde de Souza Nascimento;

· Secretaria da Administração: Rodrigo de Carvalho Ayres;

· Secretaria da Comunicação: Ismael Nunes da Silva Junior;

· Secretaria da Educação: Eder Martins Fernandes;

· Secretaria da Fazenda: Donizeth Aparecido Silva;

· Secretaria da Fazenda: Marco Antônio da Silva Menezes;

· Secretaria da Saúde: Luciano Lima Costa;

· Secretaria da Segurança Pública: Reginaldo de Menezes Brito;

· Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano: Wilson Souza e Silva;

· Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos: Karynne Sotero Campos;

· Secretaria do Planejamento: José Pedro Dias Leite;

· Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais: Cristiane Aparecida de Souza Freitas;

· Secretaria dos Esportes e Juventude: Flávio Cabanhas.