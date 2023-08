por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), lançou, nesta segunda-feira, 14, o edital do processo seletivo para Função Pública de Diretor de Unidade Escolar. As inscrições começam nesta quarta-feira, 16, e seguem até 31 de agosto.

Entre os critérios de seleção é necessário ser servidor efetivo integrante do quadro do magistério na Educação Básica. É preciso ainda atender aos critérios de competências técnico-profissionais para o exercício da função de diretor de unidade escolar da rede pública estadual de ensino, dispostas no edital. Os aprovados exercerão o cargo de gestor escolar por até três anos, admitida uma recondução desde que se submeta a novo processo de seleção.

As unidades escolares, regidas por convênios ou outros instrumentos congêneres celebrados com a Seduc, utilizam-se de outros critérios técnicos para a escolha de diretores. Entre essas escolas estão as comunidades indígenas e quilombolas; da Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO); as Unidades Prisionais e os Centros de Socioeducação e as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes).

O processo para seleção de diretores das unidades escolares faz parte do Programa de Fortalecimento da Educação (PROFE). A medida visa à efetivação da gestão democrática das unidades escolares estaduais e atende à Meta 22 do Plano Estadual de Educação (PEE).

Etapas

O processo seletivo para a função de diretores escolares terá as seguintes etapas: I – Avaliação de Competência Técnica (prova objetiva), de caráter eliminatório e classificatório; II – Entrega e Avaliação do Plano de Gestão Escolar, de caráter eliminatório e classificatório; III – Entrega e Avaliação da documentação comprobatória dos títulos, de caráter classificatório; IV – Entrevista dos candidatos, de caráter eliminatório e classificatório.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, destaca a importância do processo seletivo para a melhoria da qualidade da Educação no Estado de forma democrática e participativa.

“Os diretores escolares são responsáveis por liderar, organizar e planejar a educação de nossas unidades de ensino, e é essencial que eles sejam escolhidos de forma criteriosa e imparcial. Ao realizarmos um processo seletivo justo, fortalecemos a relação entre escola, comunidade e famílias, promovendo uma educação de qualidade que atenda às necessidades e aos anseios de todos os nossos estudantes”, enfatizou.

As informações completas sobre o processo de seleção podem ser acessadas no Edital nº 01/2023, disponível no link https://www.unitins.br/Concursos/Publico/Home/S/f63e56966c6adeaf93ce30794761c072 .