Por Redação

Para garantir a segurança de estudantes e servidores nas unidades escolares do Tocantins, o Governo do Tocantins instituiu um comitê de prevenção à violência e promoção da cultura de paz no ambiente escolar. Nesta terça-feira, 11, representantes da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Polícia Militar iniciaram as discussões para as ações emergenciais, a médio e a longo prazo, visando combater situações violentas nas escolas com medidas educativas e de segurança.

O titular da Secretaria de Estado da Educação do Tocantins (Seduc), Fábio Vaz, destacou que a rede estadual de ensino já realiza um trabalho preventivo com ações pedagógicas de comunicação não violenta e acolhimento via orientadores educacionais. O gestor pontuou ainda o atendimento de equipe multiprofissional com psicólogos e assistentes sociais para estudantes das escolas estaduais.

“O Tocantins foi um dos primeiros a oferecer esse atendimento de psicólogos e assistentes sociais dentro da escola. Agora, diante deste cenário que se desenha, precisamos tomar medidas urgentes no que diz respeito ao acesso às dependências das escolas e na orientação dos profissionais que atuam nas unidades. Por meio do comitê, o Governo do Tocantins visa garantir a integridade física dos alunos e dos servidores com medidas de segurança, mas também ações pedagógicas, de orientação, potencializando o trabalho de combate ao bullying e fortalecendo a cultura de paz nas unidades da rede estadual”, afirmou Fábio Vaz.

Forças de Segurança

A superintendente de Segurança Integrada, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Fátima Holanda, ressaltou que as forças de segurança estão finalizando o documento com os protocolos de segurança a serem seguidos pelas unidades escolares. “O caminho é unirmos forças para instalar o gabinete de prevenção e construir os protocolos para que possamos trazer essa tranquilidade para estudantes, servidores, familiares e comunidade geral”, destacou.

Durante a reunião, também foi definida a formatação de um curso de capacitação pela Educação, pela Segurança Pública e pela Polícia Militar (PM), para que os profissionais possam identificar possíveis ameaças, se antecedendo às situações de violência.

O chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, coronel Cláudio Thomaz Coelho de Souza, pontuou ações urgentes como o policiamento no entorno das unidades de ensino, o fortalecimento do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que consiste em um esforço cooperativo entre Polícia Militar, escolas e famílias, com o objetivo de orientar os estudantes a viverem de maneira saudável, sem drogas e violência.

“O Governo do Tocantins tem avançado significativamente em ações efetivas para garantir a ordem e a paz, a exemplo do Proerd, que envolve os estudantes e a comunidade no combate à violência, e conscientiza sobre o uso de drogas. Os incentivos ao esporte e o avanço da implantação das escolas militares e cívico militares colaboram nesse sentido de evitar que os alunos se envolvam em episódios violentos”, ressaltou o chefe do Estado-Maior.

O coronel Cláudio Thomaz assegurou que o policiamento no entorno das escolas foi restabelecido e diversas providências estão sendo tomadas para garantir a segurança nas escolas. “Com o comitê instituído, serão definidos protocolos e medidas, iniciando por ações pontuais e urgentes, mas também fortalecendo essa temática de forma duradoura, a longo prazo, como política pública”, ponderou.

Combate às fake news

Entre os encaminhamentos necessários, o grupo foi unânime quanto à urgência do combate à disseminação de fake news e falsas ameaças via redes sociais e grupos de WhatsApp. “Não podemos naturalizar a violência. Estamos realizando um chamamento para atuação em conjunto com as redes municipais e particulares, para definirmos as abordagens e as orientações aos gestores escolares sobre as condutas que garantam segurança nas escolas, mantendo um clima de paz no ambiente escolar”, reiterou Fábio Vaz.