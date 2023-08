Share on Twitter

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, autoriza o pagamento dos salários dos servidores de forma antecipada, sendo efetuado nesta quarta-feira, dia 30 de agosto. O resultado dessa iniciativa significa um aporte de R$ 260.326.351,47 na economia do Estado.

“Com compromisso e responsabilidade, nossa equipe realiza o pagamento antecipado dos salários dos servidores estaduais. Valorizar aqueles que fazem a máquina pública funcionar é nossa prioridade”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa sobre o pagamento antecipado do funcionalismo público, que é uma das prioridades da gestão e resultado do controle das contas públicas do Estado.

Os valores referentes ao pagamento dos servidores estarão disponíveis para saque já nas primeiras horas do dia.