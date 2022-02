Por Redação

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins (Fomento) passará a atender aos empresários da indústria no Estado. Nesta quinta-feira, 10, o órgão fechou um acordo com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e com a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) para oferecer diversas linhas de crédito especial e exclusiva à indústria tocantinense.

Ao todo serão ofertados inicialmente R$ 5 milhões por meio de nove produtos de crédito a micro, pequenas e médias empresas no Tocantins por meio da parceria com a Finep.

A presidente da Fomento, Denise Rocha, destacou o crescimento do órgão, principalmente durante a pandemia da covid-19. “A Fomento tinha uma carteira ativa de R$ 5 milhões, hoje ela chega a R$ 20 milhões. Com este crescimento, conseguimos trazer recursos do Fundo Geral de Turismo, o Fungetur, e agora da Finep. A Fomento tem um leque grande e atende desde o trabalhador informal, até o empresário do Turismo, o micro, pequeno e médio, e passará a atender também os empresários do setor de indústria”, completou.

Segundo o analista sênior da Finep, Ricardo Nascimento, a Fomento é o único agente financeiro autorizado a trabalhar com esta linha no Estado do Tocantins. “Há uma grande oportunidade de aplicação de dinheiro público para inovação no Estado. Então, estamos reforçando a presença da Finep na região por meio de treinamento, capacitação e estruturação da Fomento para o início das operações dos produtos da Finep no Tocantins”, explicou.

A solenidade de assinatura contou com a participação do secretário de Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima.