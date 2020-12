Governo do Tocantins fecha 2020 sem dívidas da Saúde com municípios

Todos os valores do repasse fundo a fundo pactuados com os 139 municípios foram pagos até competência de dezembro

por Redação

Com o compromisso de promover uma saúde pública de qualidade à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), o Governo do Tocantins fecha o ano com todos os repasses financeiros fundo a fundo da Saúde, referente aos valores pactuados com os 139 municípios, quitados até competência dezembro. No total R$ 25.719.330,70 foram pagos em 2020.

Os repasses são destinados à manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), Serviço de Atendimento Móvel De Urgência (SAMU), Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de Araguaína (UTI), Hospitais de Pequeno Porte (HPP), custeio das prestações dos serviços de saúde Hospitalar e/ou Ambulatorial, aquisição de medicamentos para os CAPS e Assistência Farmacêutica Básica.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Dr. Edgar Tollini, “os pagamentos em dia para os municípios é uma preocupação do governador Mauro Carlesse, por entender que a Atenção Básica bem equipada evita a superlotações das unidades hospitalares de média e alta complexidade e, consequentemente garante um melhor atendimento a toda população que depende do SUS”, destacou.

A atual gestão regularizou os repasses fundo a fundo em abril de 2019, quando a soma de R$ 11.007.888,92 foram pagos, correspondente a débitos até 31 de dezembro de 2018 e deste então vem mantendo os pagamentos em dia. Em 2019 foram transferidos R$ 34.496.403,40.

Transparência

A relação dos valores repassados aos Fundos Municipais de Saúde pode ser consultada no portal da SES www.saude.to.gov.br clicando na aba “Repasse ao FMS” ou por meio do link “http://sistemas.saude.to.gov.br/repasse_fundoafundo”.

O cidadão também pode acessar as portarias que regulamentam cada repasse, através do link”https://saude.to.gov.br/fundo-estadual-de-saude/portarias/“.