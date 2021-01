Palmas recebeu as primeiras 3.331 doses

por Vania Machado

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), deu início à distribuição das vacinas contra a Covid-19 para os 139 municípios. Palmas foi a primeira cidade a receber as primeiras 3.331 doses da CoronaVac, juntamente com as seringas necessárias para aplicação da vacina. A entrega ocorreu no final da tarde desta terça-feira, 19, na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI), com a presença da superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Perciliana Bezerra, e da secretária de Saúde de Palmas, Valéria Paranaguá.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Perciliana Bezerra, declarou que o Estado está seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, que inclui uma conferência minuciosa das doses entregues. “As doses foram conferidas, preparadas na antecâmara fria e depois levadas para a câmara fria. Quanto à planilha de distribuição dos imunobiológicos para os municípios, ela só saiu agora a tarde porque o Ministério mudou os valores a serem repassados e isso fez com que todos os estados do Brasil atrasassem os seus planejamentos de logística e de quantidade de doses por público-alvo e seringas”, explicou.

Perciliana destacou que somente após essa conferência minuciosa, a distribuição pode ser iniciada. Segundo ela, esse trabalho atende aos critérios e normas padronizadas pelo Ministério da Saúde, que estipulou o prazo de 48 horas para distribuir a vacina em todo o Estado, porém o Governo do Tocantins fará a distribuição antes do prazo.

“Amanhã pela manhã será entregue no polo de Araguaína, que atende a macrorregião norte. São 59 municípios que compreende o Bico do Papagaio, médio Norte e Cerrado Tocantins. Amanhã à tarde, vamos atender a região macro sul, que compreende 80 municípios. Hoje entregamos para a nossa Capital, mas a distribuição começa oficialmente amanhã”, detalhou, adiantando que a segunda dose da CoronaVac será entregue aos municípios daqui a 21 dias.

Palmas

Segundo a secretária municipal de Saúde de Palmas, Valéria Paranaguá, a partir desta quarta, 20, inicia-se a vacinação na Capital. “Essas vacinas serão implementadas junto ao nosso plano municipal de vacinação. Começaremos a vacinar a partir de amanhã o nosso grupo prioritário que está elencado. Vamos priorizar, conforme o Ministério da Saúde recomendou, os idosos nos asilos e 34% dos trabalhadores de saúde que atuam no enfrentamento Covid. Já estamos agendando essa distribuição, mas toda a logística está pronta”, informou.

Confira o quantitativo de doses por municípios

Região Amor Perfeito

Brejinho de Nazaré – 27

Chapada da Natividade – 26

Fátima – 21

Ipueiras – 21

Mateiros – 16

Monte do Carmo – 35

Natividade – 45

Oliveira de Fátima – 15

Pindorama do Tocantins – 23

Ponte Alta do Tocantins – 47

Porto Nacional – 639

Santa Rosa do Tocantins – 25

Silvanópolis – 39

Região Bico do Papagaio

Aguiarnópolis – 24

Ananás – 56

Angico – 14

Araguatins – 147

Augustinópolis – 203

Axixá do Tocantins – 48

Buriti do Tocantins – 55

Cachoeirinha – 20

Carrasco Bonito – 30

Esperantina – 34

Itaguatins – 23

Luzinópolis – 13

Maurilândia do Tocantins – 137

Palmeiras do Tocantins – 27

Nazaré – 30

Praia Norte – 36

Riachinho – 24

Sampaio – 24

Santa Terezinha do Tocantins – 15

São Bento do Tocantins – 67

São Miguel do Tocantins – 58

São Sebastião do Tocantins – 25

Sítio Novo do Tocantins – 57

Tocantinópolis – 1.281

Região Cantão

Abreulândia – 20

Araguacema – 32

Barrolândia – 31

Caseara – 21

Chapada de Areia – 14

Cristalândia – 82

Divinópolis do Tocantins – 39

Dois Irmãos do Tocantins – 37

Lagoa da Confusão – 1.534

Marianópolis do Tocantins – 26

Monte Santo do Tocantins – 16

Nova Rosalândia – 31

Paraíso do Tocantins – 383

Pium – 461

Pugmil – 15

Região Capim Dourado

Aparecida do Rio Negro – 25

Fortaleza do Tabocão – 16

Lagoa do Tocantins – 23

Lajeado – 35

Lizarda – 18

Miracema do Tocantins – 182

Miranorte – 101

Novo Acordo – 49

Rio dos Bois – 17

Rio Sono – 30

Santa Tereza do Tocantins – 23

São Félix do Tocantins – 13

Palmas – 3.331

Tocantínia – 1.946

Região Cerrado Tocantins

Arapoema – 54

Bandeirantes do Tocantins – 25

Bernardo Sayão – 19

Bom Jesus do Tocantins – 14

Brasilândia do Tocantins – 18

Centenário – 15

Colinas do Tocantins – 227

Couto Magalhães – 23

Goianorte – 29

Guaraí – 318

Itacajá – 539

Itapiratins – 15

Itaporã do Tocantins – 23

Juarina – 12

Palmeirante – 19

Pedro Afonso – 199

Pequizeiro – 37

Colméia – 44

Presidente Kennedy – 20

Recursolândia – 22

Santa Maria do Tocantins – 19

Tupirama – 16

Tupiratins – 16

Região Ilha do Bananal

Aliança do Tocantins – 26

Alvorada – 62

Araguaçu – 117

Cariri do Tocantins – 26

Crixás do Tocantins – 14

Dueré – 27

Figueirópolis – 26

Formoso do Araguaia – 853

Gurupi – 962

Jaú do Tocantins – 18

Palmeirópolis – 89

Peixe – 71

Sandolândia – 181

Santa Rita do Tocantins – 15

São Salvador do Tocantins – 21

São Valério – 23

Sucupira – 14

Talismã – 16

Região Médio Norte

Aragominas – 28

Araguaína – 2.300

Araguanã – 28

Babaçulândia – 39

Barra do Ouro – 18

Campos Lindos – 32

Carmolândia – 14

Darcinópolis – 24

Filadélfia – 33

Goiatins – 1.262

Muricilândia – 22

Nova Olinda – 54

Pau D’Arco – 19

Piraquê – 12

Santa Fé do Araguaia – 243

Wanderlândia – 42

Xambioá – 88

Região Sudeste

Almas – 43

Arraias – 116

Aurora do Tocantins – 23

Combinado – 32

Conceição do Tocantins – 29

Dianópolis – 104

Lavandeira – 14

Novo Alegre – 18

Novo Jardim – 14

Paranã – 78

Ponte Alta do Bom Jesus – 26

Porto Alegre do Tocantins – 17

Rio da Conceição – 14

Taguatinga – 92

Taipas do Tocantins – 16

Total de doses – 20.177