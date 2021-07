por Wesley Silas

Correção dos rumos tomados no passado, contenção de gastos em excesso com pessoal, gastar menos do que arrecada e controle rígido do caixa fez com que o Estado do Tocantins ter excelente desempenho na administração da arrecadação da receita.

No período de janeiro a junho, a Secretaria da Fazenda e Planejamento prospectava arrecadar R$ 6,6 bilhões, porém fechou com R$ 6,7 bilhões, 10,5% acima da previsão.

“O maior crescimento foi na arrecadação de impostos. O governo esperava arrecadar R$ 4 bilhões e 122 milhões. Encerrou o 6º bimestre contabilizando R$ 5 bilhões e 137 milhões. Um arrecadação 25% superior ao projetado. Não é desempenho que se possa creditar a uma má administração ou ao acaso”, comentou o jornalista Luiz Armando em seu blog.

Informações sobre o total das receitas estaduais da fonte de Recursos Ordinários (Fonte 0100), estão disponíveis na publicação Arrecadação – Análise das Receitas Estaduais.

Sobre a fonte 100

A fonte 100 tem como origem principal a arrecadação de impostos e transferências constitucionais, cuja destinação, salvo as vinculações constitucionais, é o repasse aos outros poderes (duodécimos) e órgãos, folha de pagamento, transferências constitucionais a municípios, serviço da dívida, custeio dos órgãos do poder executivo, contrapartida de convênios, dentre outras. (Fonte Sefaz e Blog o Luiz Armando).