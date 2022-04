por Redação

Segundo o governador, as obras estão paralisadas devido às fortes chuvas na região. Com investimentos na ordem de R$ 70 milhões nas intervenções no trecho de 50 km de extensão, serão executados os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, obras de arte e programas ambientais. A confirmação do retorno das obras acontece após uma reportagem do Portal Atitude veiculada na sexta-feira,, 23.

A região é formada por grandes, médios e pequenos produtores de grãos, que veem no asfaltamento da rodovia uma forma de encurtar a distância, proporcionar segurança e até mesmo agregar valor às propriedades e à produção agrícola. Portanto, facilitará a vida em todos os aspectos com relação à questão viária, como rapidez no acesso à saúde, educação e segurança pública.

De acordo com o governador Wanderlei Barbosa, investir em infraestrutura é o caminho para o desenvolvimento econômico do Tocantins. “Desde que assumi o Governo nós fizemos um planejamento de gestão para o período pós chuva e esse trecho é prioridade. Estamos buscando formas de acelerar o cronograma e entregar toda a pavimentação dessa região o mais rápido possível”, finalizou.

Para o presidente da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), Márcio Pinheiro Rodrigues, a pavimentação desse trecho vai impactar positivamente a vida das pessoas. “Vai facilitar o escoamento dos produtos e promover o desenvolvimento socioeconômico da região. As pessoas estão acreditando no desenvolvimento a partir dessa obra e a recuperação econômica do Estado nos permite andar em rodovias de qualidade”.