Governo do Tocantins confirma participação na Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi

Temas nas áreas de tecnologia, inovação, saúde, agronegócio, e projetos estratégicos desenvolvidos no Estado, serão destaques na plataforma do Governo do Tocantins, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt), na 6ª Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi (Sicteg).

por Redação

O evento virtual inicia nesta quarta-feira, 28 e encerra na sexta-feira, 30. A programação pode ser acompanhada no site https://sictegon.unirg.edu.br/. O interessado deve efetuar a inscrição gratuitamente e preencher o formulário para entrar no evento e participar de tudo.

Com a temática Inteligência Artificial – A Nova Fronteira da Ciência Brasileira, o evento conta com uma estrutura inovadora voltada para pesquisadores, acadêmicos e representantes de empresas e mais de 25 instituições. Proporciona palestras, workshops, minicursos, mesa-redonda e apresentação de trabalhos acadêmicos, além de apresentações culturais. A 6ª Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi (Sicteg) é uma realização da prefeitura municipal de Gurupi e do Sebrae Tocantins.

O evento traz inovações em diversas áreas do conhecimento e a participação da Fapt é de suma importância. “Participaremos de mesas-redondas com temas que favorecem o desenvolvimento econômico do Estado. Contaremos com a participação de pesquisadores da Fapt, além de representantes de órgãos de ciência e tecnologia do governo federal e estadual também”, explica o presidente da Fapt, Márcio Silveira.

A programação completa da Fapt no Sicteg pode ser conferida aqui.