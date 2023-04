por Redação

O Governo do Tocantins está com grandes obras no município de Gurupi, a 214 km da Capital, Palmas: a reforma completa do Colégio Militar Presidente Costa e Silva e o alargamento da Avenida Goiás que dá acesso ao Parque Industrial de Gurupi (Paig). São mais de R$ 6 milhões investidos para garantir maior infraestrutura à indústria local e qualidade no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes da unidade de Tempo Integral.

Essas são obras que a população gurupiense já aguardava há algum tempo e o governador do Estado, Wanderlei Barbosa, conseguiu destinar verbas para garantir suas conclusões. “Depois de algum tempo aguardando, conseguimos dar início e estamos caminhando para a finalização dessas obras que são de grande importância para Gurupi. Vamos duplicar a Avenida Goiás no final do perímetro urbano até o trevo do distrito industrial, melhorando a acessibilidade dos trabalhadores e moradores da região que poderão transitar com mais segurança. E, para o Colégio Militar, destinamos verbas para reforma total da unidade que ocupa uma quadra inteira do bairro”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

Pics

Para o alargamento da Avenida Goiás que dá acesso ao distrito industrial de Gurupi, foram investidos mais de R$ 3 milhões, por meio do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics). Criado em 1986, o Parque Industrial de Gurupi (Paig) conta atualmente com 65 empresas instaladas e em funcionamento. Há 10 anos dirigindo caminhões, o tocantinense Pablo Ruiz Teixeira, de 36 anos, conta que, após o início das obras, ficou muito mais fácil trafegar no trecho.

“Antes, a gente tinha que entrar de ré, porque a pista era super estreita. Meu caminhão tem 21,8 metros e é muito complicado manobrar”, frisa o caminhoneiro que trabalha para um frigorífico situada no Parque Industrial que classificou como ótimo o alargamento e afirma que melhorou em 100% seu trabalho.

“A Ordem de Serviço foi dada no fim de novembro e já começamos as obras em dezembro de 2022. Como já estavam acontecendo algumas chuvas, fizemos a limpeza e o alargamento da rodovia. Em janeiro, foram executados os serviços de terraplanagem, sub-base e base. Já em fevereiro, quando a chuva começou a apertar, a empresa e a Ageto [Agência de Transporte, Obras e Infraestrutura] decidiram paralisar as obras e pretendemos retornar, por agora, com o TSD [Tratamento Superficial Duplo], os meio-fios, as sarjetas e o escoamento”, explica o engenheiro, ao ressaltar que as primeiras camadas de pavimentação ficaram comprometidas devido ao grande volume das chuvas.

Sobre o Pics, mais de R$ 49 milhões estão sendo investidos, desde o ano passado, na infraestrutura dos parques e dos distritos industriais do Estado. Ao longo de quatro anos, o Pics prevê o investimento total de R$ 99,8 milhões. Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (FDE) e estão sendo investidos nos oito parques industriais já existentes no Tocantins e na criação de novas áreas nas regiões sudeste e extremo norte.

Educação

O sentimento de gratidão é partilhado pela estudante Barbara Benke Alves Pires, que frequenta a unidade há nove anos e afirma ter acompanhado todas as fases.

“Essa reforma é algo que esperamos há muito tempo, mas graças ao novo governo está sendo realizada. Já passei por várias fases do colégio e vi o sofrimento tanto dos servidores quanto dos alunos na estrutura antiga, então a expectativa é enorme, e eu espero que, antes de eu terminar o colégio, eu possa ter o prazer de estudar na nova estrutura. São nove anos nessa mesma rotina, das 7 às 16 horas e a gente construiu uma família aqui dentro. Servidores, professores, todos os colegas, então é gratificante ver que nossa família vai receber uma casa nova”.

Thiago do Nascimento Alves de Paula, o Capitão Nascimento, dirige a unidade escolar desde 2019, quando ela foi implementada para ser Colégio Militar. Para ele, as obras estão bem encaminhadas e a conclusão é esperada para meados de julho.

“A obra está andando bem. Eram duas escolas estaduais, Costa e Silva e a Francisco Henrique Santana, que se uniram e a reforma já está basicamente na parte da finalização”, pontua e agradece a gestão de Wanderlei Barbosa por promover esse reparo aguardado pela comunidade educacional de Gurupi. “Quero agradecer ao Governo do Tocantins por esse investimento. Não é a reforma de apenas uma área da escola! Estamos falando da estrutura que ocupa 4,7 mil m², uma quadra inteira. É uma obra de grandes proporções, portanto só nos resta agradecer o empenho do governador Wanderlei Barbosa e sua dedicação na nossa reforma”.

Para a reforma do Colégio Militar Presidente Costa e Silva, foram destinados R$ 3.050.077,34 para adequação dos banheiros, do refeitório e das salas de aula, troca do piso, reforma da cobertura, da parte elétrica, acessibilidade, implantação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) e do posto de transformação 150 Kva, além de pintura geral e paisagismo. A unidade de ensino atende atualmente 610 estudantes, mas com capacidade para 700, em regime de tempo integral no ensino fundamental e médio integrado ao Técnico em Instrumento Musical.