Na manhã desta quarta-feira, 25, a Gestão Estadual assinou autorização para a realização do certame e da seleção de instituição que será responsável pela realização do concurso.

O Governador Wanderlei Barbosa reforçou que o ato representa a preocupação da Gestão com o fortalecimento da Segurança Pública.

“Isso significa a reposição de homens e mulheres para a nossa Polícia Civil, fortalecendo as forças de Segurança Pública do Estado [SSP]. O secretário tem toda a autorização do Governo para dar andamento ao concurso”, reforçou.

Na ocasião, o secretário da SSP, Wlademir Costa, falou da importância do apoio do Governador às ações da pasta. “Estamos com uma comissão formada e trabalhando com muito empenho nos trâmites de realização desse concurso, que é tão aguardado. Esse apoio só confirma o desejo desse Governo de ver nossa Polícia Civil mais forte, como mais qualidade de trabalho, o que afeta diretamente o serviço prestado à população. Faremos de tudo para que este certame saia ainda neste ano”, disse.

Os últimos editais de concurso para a Polícia Civil foram publicados em 2014 e ofertaram vagas para os cargos de Delegado de Polícia; Perito Criminal e Médico Legista; e Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Agente de Necrotomia e Papiloscopista.