Por Redação

O Governo do Tocantins efetua, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, o pagamento dos servidores públicos estaduais. A medida, de liquidar a folha sempre de forma antecipada, tem se tornado uma marca da gestão do governador Wanderlei Barbosa. “Temos, em nossas prioridades, a decisão de manter um firme controle das contas públicas e assim garantir que nossos servidores continuem a receber seus salários em dia e até de forma antecipada, como estamos fazendo todos os meses. Com isso, nossos servidores têm a garantia de que vão poder honrar seus compromissos financeiros e fortalecer o comércio Tocantinense”, ressalta.

Com o pagamento da folha de fevereiro, o Governo do Tocantins está proporcionando a inserção de R$ 223.582.470,82 no comércio em todo o Estado, fazendo girar a economia tocantinense. “Temos a consciência da importância da entrada desse dinheiro em circulação no comércio de todo o Tocantins. O Estado, por meio de seus servidores, está presente em todos os 139 municípios tocantinenses e, desta forma, colaboramos para manter girando a economia local”, conclui o governador Wanderlei Barbosa.

Já nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, 24, os servidores poderão contar com os salários depositados em suas contas.