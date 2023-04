Geração de emprego, renda, desenvolvimento social e aumento de receita são alguns dos benefícios previstos a partir da proposta que visa promover a regulamentação, implantação, operação e manutenção de serviços lotéricos do Estado.

A consulta pública é uma oportunidade para que toda a sociedade tocantinense conheça a fundo o projeto, podendo tirar dúvidas e oferecer suas contribuições. Os interessados poderão participar analisando os documentos e preenchendo os formulários disponíveis no link: https://www.to.gov.br/ parcerias/abertas/6kzj58gvj8hm .

Audiência Pública

Com o objetivo de aprimorar o diálogo com todos os setores interessados no projeto, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, também será realizada audiência pública presencial no dia 09 de maio às 14:30h no auditório do Palácio Araguaia.

A fase de diálogo é uma das etapas mais importantes dos projetos que compõem a carteira do Programa de Parcerias e Investimentos (TOCANTINS-PPI), pois auxilia o poder público no aprimoramento do processo necessário para realização da licitação. Por isso, o Governo do Tocantins está ansioso para ouvir as opiniões e sugestões da comunidade.

Próxima Etapa

Finalizado a fase de consulta e audiência pública, as sugestões feitas pela população serão avaliadas, respondidas e adequadas ao projeto. A partir daí, será realizada a etapa de licitação, onde é determinada a empresa ou consórcio que executará o processo de implantação, operação e manutenção dos serviços de loteria.

Sobre o Projeto

A implantação de uma Loteria Estadual está focado na exploração das modalidades previstas na norma brasileira – Sorteio de Números, Instantânea e Apostas Esportivas, podendo ser explorado as apostas físicas e on-line. O modelo estudado para implantação e operação da Loteria no Tocantins é o de Concessão, onde o Estado tem participação num percentual da Receita Operacional Bruta, destinando esses recursos para atender projetos sociais.

Dentre os impactos positivos desejáveis estão: Potencializar a geração de emprego e renda nos 139 municípios do Tocantins; Viabilizar investimentos que não poderiam ser arcados pela Administração Pública Estadual; Regulamentar e combater as apostas ilegais respeitando as premissas do jogo legal e responsável; Financiar projetos sociais.