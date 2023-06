O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Secad) e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), divulgou nessa segunda-feira, 5, os locais de aplicação das provas para o Concurso Público da Educação do Tocantins, a serem realizadas no próximo domingo, 11, das 8 às 13 horas. Os locais e demais informações dos Editais: nº 01/009-2023, nº 02/005-2023 e nº 03/003-2023, publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa segunda-feira, também estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/secad.to.

As provas serão realizadas em sete municípios tocantinenses: Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins.

O Cartão de Confirmação de Inscrição está disponível na página de acompanhamento do concurso. Os candidatos deverão acessar e imprimir o Cartão no qual consta, a data, o horário e o local de realização da Prova Objetiva.

O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Objetiva portando documento oficial e original de identificação, com antecedência mínima de uma hora do horário estabelecido no Edital, para o fechamento dos portões.

O candidato deverá, ainda, obrigatoriamente, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo de caneta ou material.

Do concurso

Estão sendo ofertadas 5.242 vagas. A remuneração inicial prevista para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20. O concurso oferta vagas para o provimento dos cargos de: professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor da educação básica, orientador educacional e coordenador pedagógico na educação indígena.

O concurso será realizado em uma única etapa de execução com duas fases. Sendo a primeira, de exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; e a segunda, de avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, ressalta que o concurso é essencial para a manutenção da qualidade da educação promovida pelo Estado. “A realização do certame é parte da política da gestão estadual de garantir uma educação com, cada vez mais, qualidade, com professores atuando em suas áreas de formação, o que trará melhores resultados na aprendizagem dos estudantes e nos indicadores educacionais do Tocantins”, afirma.