Na missão de promover uma maior interação entre as associações comerciais e o Governo do Estado, a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), em conjunto com a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Tocantins (Faciet), realizam na próxima terça-feira, 9, o 1º Encontro com o Associativismo Comercial e Industrial do Tocantins. O evento acontecerá no auditório do Palácio Araguaia a partir das 14h e contará com a participação de mais de 20 associações.

Por Redação

Durante o encontro, serão apresentados diversos tópicos, como a importância da força empresarial para o desenvolvimento local, o papel do Estado e das entidades para a retomada do crescimento econômico, além de estimular a aproximação entre as associações e o Governo do Tocantins.

Para o secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, essa aproximação fomenta a troca de informações entre as instituições e fortalece a união para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, assim como deseja o Governador Mauro Carlesse. “O Tocantins é um lugar estratégico para novos investimentos e expansão de negócios, e pensando nessas potencialidades o Governador Mauro Carlesse vem investindo em fomentar ações que motivem e atraiam potenciais investidores e que contribuam para o crescimento dos que aqui já estão instalados. E com esse evento pretendemos dar mais um passo em direção a essa consolidação”, afirmou.

Estarão presentes no evento os presidentes e diretores das Associações Comerciais e Industriais de Palmas (ACIPA); Gurupi (ACIG); Araguaína (ACIARA); Guaraí (ACIAG); Colinas do Tocantins (ACICOLINAS); Paraíso do Tocantins (ACIP); Araguatins (ACIAT); Araguaçu (ACIA); Lagoa da Confusão (AECILC); Miracema do Tocantins (ACIAM); Miranorte (ACIM); Dianópolis (ACID); Divinópolis (ACID); Pedro Afonso (ACIPA); Augustinópolis (ACIAT); Almas (ACIA); Lajeado (ACIL); Porto Nacional (ACISAPN); Tocantínia (ACITO); Tocantinópolis (ACITO); Praia Norte (ACEIAPRA); Ananás (ACIAN); Babaçulândia (ACIBA), Santa Rosa, São Félix, Taguatinga, Xambioá, Natividade e Porto Nacional e Luzimangues.