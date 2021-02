Os confrontos válidos pelo melhor torneio de clubes do mundo, a Champions League, retornam dia 16 de fevereiro. Porém, alguns times podem encontrar dificuldades em realizar suas partidas. O RB Leipzig , por exemplo, terá que buscar outra sede para o seu jogo contra o Liverpool, já que o governo alemão impediu a entrada da equipe inglesa no país. Os Reds visitaram o Leipzig no primeiro confronto das oitavas de finais da Liga dos Campeões.

A medida do governo alemão tem barrado voos do Brasil, Portugal, África do Sul e Reino Unido até o dia 17 de fevereiro. O time alemão fez alguns apelos às autoridades do país, pedindo que eles abram uma exceção para a realização do jogo contra o Liverpool, já que o jogo ocorreria no dia 16, um dia antes do encerramento da medida. Porém, o apelo do time alemão foi negado pelas autoridades.

Dessa forma, o RB Leipzig tem buscado uma sede neutra para a realização da partida em outro país, e diversos diários alemães têm noticiado que o confronto ocorrerá em Salzburg, na Áustria. Porém, o RB Leipzig ainda tem algumas opções, como informar a UEFA sobre possíveis restrições que impeçam a partida de serem realizadas no local previsto. Assim sendo, além do jogo ocorrer em uma sede neutra, há a possibilidade do adiamento da partida, a troca na ordem de mandos, e a pior de todas, a derrota automática do time alemão por 3 a 0. Apesar da má notícia, diversos outros grandes jogos animarão a terça e quarta feira de Champions League, e aqueles torcedores que adoram o bom futebol podem aproveitar o site de apostas confiável para dar seus palpites em um ambiente seguro, e ainda desfrutar das promoções e bónus diários.

PSG perde seu craque para o confronto contra o Barcelona

Na última temporada da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain fez uma campanha incrível, chegando às finais, onde acabou sendo derrotado pelo Bayern de Munique. E sem sombras de dúvidas, um dos principais responsáveis pelo bom desempenho do clube francês, é o craque da Seleção Brasileira , Neymar. Nesta temporada, o camisa 10 também vinha realizando ótimas partidas, mas acabou se machucando no último jogo contra o Caen, após receber uma entrada dura na coxa.

Com isso, o craque deve desfalcar o PSG por aproximadamente um mês, perdendo o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Além do primeiro jogo das oitavas, há a possibilidade de Neymar não conseguir retornar aos gramados a tempo da segunda partida, que será realizada no dia 10 de março, em Paris. Além disso, o camisa 10 também ficará de fora de pelo menos quatro jogos do Campeonato Francês. Com essa nova lesão, a imprensa francesa não tem poupado críticas ao jogador brasileiro – o diário esportivo L’Équipe aponta para a fragilidade de Neymar, que desde que chegou ao PSG em 2017, já teve dez lesões.

Na verdade, Neymar é uma das principais estrelas do futebol que mais passam tempo fora de campo por conta de lesões. Ao total, foram 64 jogos, sendo que somente no PSG até o momento são 34 partidas das 103 que ele deveria disputar nas quatro temporadas em que está no clube. O craque já teve duas fraturas no quinto metatarso do pé direito, que foram suas lesões mais graves, e acumula diversos problemas nos adutores das coxas. Segundo o L’Équipe, somente outros dois jogadores são tão frágeis quanto Neymar, são eles: Paul Pogba, do Manchester United, e Eden Hazard, do Real Madrid.