A Construtora Centro Norte Ltda (Coceno) irá entregar a obra concluída e, após terminar a parte de paisagismo e estacionamento que está sendo feita pelo Governo do Tocantins, a primeira fase do Hospital Geral de Gurupi estará 100% pronta.

Em meio ao aumento de casos da Covid-19 em Gurupi e o Hospital Regional de Gurupi ter chegado no seu limite máximo de UTI Covid, após autorização do Ministério da Saúde para aumentar de 20 para o limite máximo de 36 leitos, a entrega de 20 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Geral de Gurupi neste momento em que a Plataforma do Integra Saúde da Secretária Estadual de Saúde mostra a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 do Hospital Regional de Gurupi com 97%, com apenas uma vaga disponível.

O anúncio da abertura dos 20 leitos de UTI Covid-19 acontecerá às 10 horas desta segunda-feira, 28 pelo governador Mauro Carlesse, ocasião em que será apresentado para os profissionais da imprensa as dependências do novo Hospital Geral de Gurupi (HGG) que será inaugurado nos próximos dias.

Segundo o Governo do Tocantins os novos leitos começam a funcionar de imediato para receber pacientes acometidos pela doença em Gurupi e região.

Sobre a obra

A obra teve a assinatura da ordem de serviço no dia 30 de novembro de 2013, e era para ser construída em 720 dias e será inaugurada após quase 08 anos – o que comprova descasos de alguns dos últimos quatro governos com a região sul do Tocantins. Neste período foi palco de confusões políticas, principalmente durante os períodos de eleições. Em julho de 2016 o então governador Marcelo Miranda (MDB) chegou a declarar em uma das reportagem publicada no Portal Atitude sobre o assunto, que teria determinado aos seus assessores montarem o ‘cronograma para conclusão da obra’; porém, não conseguiu cumprir acordos como aditivos e reajustes nos valores da primeira fase da obra em conformidade ao INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, fazendo com que a construção parasse e o anúncio da retomada foi feito em abril de 2019 pelo atual governo com reinício em maio daquele mesmo ano.

Custo da obra

De acordo com o Governo do Tocantins, o curso da obra é de R$ 33 milhões, sendo que R$ 10 milhões foram de recursos do tesouro estadual e R$ 23 milhões do Governo Federal por meio da Caixa Econômica Federal.

Esta primeira etapa do Hospital Geral de Gurupi comporta bloco do pronto-socorro infantil e adulto, bloco do ambulatório, bloco administrativo, rampa, passarela e escada. Assim como duas usinas geradoras de oxigênio, canalização de gases, tratamento próprio de esgoto, central com geradores de energia elétrica, auditório para 200 pessoa e energia solar para aquecimento de água dos banheiros.

Segunda etapa

Com a conclusão desta etapa, o governo deverá anunciar a licitação da etapa seguinte com a inclusão de blocos de enfermarias, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. A capacidade total do hospital será de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em Gurupi e região.