por Redação

O programa nacional que está sendo lançado no Tocantins é estruturado na identificação de talentos para o esporte e na vocação profissional. Ao longo de 12 meses, serão aplicadas metodologias científicas para o desenvolvimento de talentos. Ao todo, o programa vai atender mais de 210 mil crianças em todo o Brasil, mas nesta primeira etapa serão 46 mil, somente no Tocantins, contemplando 63 municípios no Estado.

O presidente Jair Bolsonaro enfatizou o orgulho de estar à frente do Brasil e de lançar programas que visam investir nas crianças brasileiras. “Quero falar da missão e do orgulho de estar à frente do poder executivo e lançar um programa que vai descobrir mais talentos para o Brasil e ajudar essas crianças. Quero externar a minha satisfação de estar aqui, praticamente no coração do Brasil, e ser recebido com muito carinho e ver cada vez mais que as cores que predominam são a verde e amarela”, destacou.

O governador Wanderlei Barbosa ressaltou a importância da visita do presidente Jair Bolsonaro, destacando que sua agenda no Estado incluiu a inauguração de obras importantes em Araguaína e a visita às obras da ponte de Xambioá, que liga o Tocantins ao Pará. “Agora o Presidente está aqui em Porto Nacional, lançando um programa muito importante para as nossas crianças que, com certeza, vai revelar muitos talentos”, complementou.

O Governador pontuou algumas obras no Estado que precisam de incentivo do Governo Federal e afirmou que conta com o apoio do Presidente Jair Bolsonaro. “Presidente, nós estamos fazendo a ponte de Porto Nacional, mas nós sabemos também as dificuldades que enfrentamos e sei que o Presidente irá nos ajudar. No caso da federalização da rodovia entre Silvanópolis e Porto Nacional. Nós também queremos a federalização da Transcolinas para melhorar o setor produtivo. Nós sabemos do homem do campo, que precisa fazer o escoamento das suas produções e precisa de boas rodovias. O presidente Bolsonaro tem cuidado do agronegócio, do direito de propriedade e das famílias brasileiras”, ressaltou.

O prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, destacou as potencialidades do município. “Temos o privilégio de receber o chefe maior da nação. Essa cidade tem uma linda história com muitas vocações, dentre elas ser um polo cultural, esportivo e gastronômico. Nos últimos anos, Porto Nacional vive a experiência de ser um dos maiores produtores de grãos, porém tem carência na educação e na cultura e necessita do apoio do Presidente”, disse.

O programa DNA do Brasil Talentos, é desenvolvido pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (Idecade).

Presenças

Marcaram presença na solenidade, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro; a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves; o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha; o presidente do Idecace, Wilson Cardoso; além de senadores, ministros, prefeitos municipais, deputados federais e estaduais, autoridades locais, representantes das comunidades acadêmica e esportiva e comunidade local.