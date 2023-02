Por Wesley Silas

O governador Wanderlei Barbosa esteve nesta terça-feira, 07, em Alvorada para prestigiar a solenidade de implantação da 7ª CIPM em Alvorada que terá no comando o Maj. Dennys Dalla. Na ocasião ele anunciou que retornará à região sul nesta quarta-feira, 08, para participar do lançamento da Construção do Polo de Cargas do Grupo Fazendão (Ferrovia Norte Sul) em Gurupi e entrega de Equipamentos do Programa TO LIGADO no Centro de Ensino Médio Bom Jesus e seguirá para Formoso do Araguaia onde irá ntregar a recuperação da rodovia que liga Formoso do Araguaia a Dueré.

Sobre as exonerações ele defendeu que se trata de uma adequação administrativa. “Muitos já voltaram hoje e outros serão substituídos, novos secretários entrarão para que a gente possa fazer este trabalho de oxigenação da gestão’, disse.

Confira a agenda da visita do governador a Gurupi para esta quarta-feira, 08.

09h30 – Lançamento da Construção do Polo de Cargas do Grupo Fazendão (Ferrovia Norte Sul), Local: BR-242 Saída para Peixe (7,5km) – Gurupi

11h – Cerimônia de Entrega de Equipamentos do Programa TO LIGADO

Local: Centro de Ensino Médio Bom Jesus (End.: Av. Paraíba, 1075 – Setor Central – Gurupi).