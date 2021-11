por Redação

O governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, visitou na tarde desta segunda-feira, 29, as instalações do Hospital de Amor, em Palmas, onde foi recebido pelo presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata. Acompanhado do titular da pasta da Saúde, Afonso Piva, e de outros auxiliares, o Chefe do Executivo Estadual conheceu toda a estrutura e afirmou que a sua gestão já liberou recursos para ajudar na implantação da unidade.

O Governador disse, ainda, que pretende ajudar a consolidar o Hospital do Amor, para aliviar o sofrimento de centenas de pessoas que são diagnosticadas com câncer no Tocantins.

“O Hospital de Amor é uma referência para tratamento de pessoas diagnosticadas com câncer, então liberamos recursos. Queremos fazer essa agenda e ajudar a consolidar esse Hospital para minimizar o sofrimento de tanta gente que recorre a Barretos e que pode ser tratada aqui em Palmas. Em funcionamento, esse Hospital vai atender em torno de 1.000 pessoas diariamente. Às vezes falta sensibilidade das pessoas para entender a importância dessa unidade para o Tocantins”, ressaltou.

Wanderlei Barbosa destacou que a implantação do Hospital do Amor em Palmas tem enorme alcance social e vai impactar na redução de custos que pacientes e famílias têm ao se deslocar para São Paulo em busca de tratamento. Na ocasião, o Governador anunciou que orientou a sua equipe a firmar parcerias para a conclusão da unidade no Tocantins.

“Esse Hospital, em funcionamento, seguramente será muito mais confortável para essas pessoas, porque é uma estrutura de primeiro mundo. Já determinei a equipe para que estabeleça as parcerias e convênios necessários e possíveis para que possamos consolidar essa unidade”, garantiu.

O presidente da Fundação Pio XII, entidade mantenedora do Hospital do Amor, Henrique Prata destacou que o governador já está envolvido em ajudar na consolidação da unidade ao liberar emendas de anos anteriores, que estavam paradas.

“Diante dessa realidade, foi um dia muito importante. Ele conheceu a dimensão do projeto e foi um momento importante na vida dessa obra porque, de imediato, já está liberando as emendas impositivas ainda pendentes e tudo isso nos deu uma nova esperança de parceria para proporcionar os meios de funcionamento mais rápido desse projeto”, disse. De acordo com Henrique Prata, a unidade deve entrar em funcionamento em meados do próximo ano.

Atendimentos

Dados referentes ao ano de 2020 indicam que o Hospital de Amor de Barretos atendeu 1.631 pacientes tocantinenses, que geraram 18.027 atendimentos para 100 municípios do Estado.

Estrutura

A nova unidade em Palmas conta com uma área de 76.240 m², sendo que 54.240 m² foram doados pelo Governo do Tocantins. Ao concluir a obra, o prédio contará com 15 mil metros de área construída e vai abrigar uma equipe de 756 funcionários e 195 médicos.

Presenças

O governador Wanderlei Barbosa foi acompanhado pelo presidente do Instituto Natureza do Tocantins, Renato Jayme; e pela secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Miyuki Hyashida.