Por Redação

A reconstrução asfáltica no trecho da rodovia TO-348, entre Luzimangues e Barrolândia, executada pelo Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), faz parte de um projeto-piloto que visa recuperar o pavimento de rodovias em trechos totalmente degradados.

O projeto inicia no trecho do entroncamento da TO-080 e segue até a rotatória próxima ao povoado Irmã Adelaide, no município de Miracema do Tocantins. São previstos, nesta primeira etapa, a reciclagem e reconstrução da capa asfáltica de 14,8 km, com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Na segunda etapa, serão recapeados sem a reciclagem de base mais 9,8 km, no mesmo trecho. A revitalização do asfalto na segunda etapa ocorrerá com o microrrevestimento, da rotatória do povoado Irmã Adelaide até o trevo de Barrolândia com a BR-153.

O governador Wanderlei Barbosa ressaltou que se trata de um projeto-piloto que será executado em todo o Tocantins. “Nós vamos fazer reparação nas rodovias do Estado, muitas delas tirando toda a malha asfáltica e trocando por uma nova. Em outras rodovias, estaremos atuando com operações mais rápidas e emergenciais. Essa é a maneira como nós queremos as nossas rodovias do Tocantins”, declarou.

Destacando a importância de rodovias com qualidade para o desenvolvimento do Estado, o governador Wanderlei Barbosa salientou os ganhos sociais e econômicos com o projeto. “É por aqui que passa o nosso setor produtivo. São nessas rodovias que a gente faz o escoamento da nossa produção. Além de dar mobilidade social, quando essas rodovias ficarem prontas vamos acelerar o desenvolvimento do nosso Estado, fazer o escoamento da produção na hora certa e dar mais tranquilidade para a nossa população, com rodovias mais seguras”, finalizou.

O presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues, declarou que as obras serão de Norte a Sul em todo o Tocantins. “Nós vamos executar o projeto em praticamente todas as rodovias do Tocantins. O Governador pegou as rodovias em estado calamitoso, mas nós estamos soltando agora licitações para dar continuidade ao projeto. De Norte a Sul nós estaremos trabalhando para melhorar a nossa malha viária”, ressaltou.

Sendo uma prioridade em sua gestão, o presidente da Ageto afirmou que o governador Wanderlei Barbosa determinou que parte do recurso para a execução das obras seja oriunda do Tesouro do Estado. “Ao todo, o custo será de R$ 500 milhões, sendo R$ 200 milhões da parte do empréstimo do Banco do Brasil e o restante do Tesouro do Estado para executar esse projeto”, informou.

Além da reconstrução e da revitalização asfáltica, estão programados para o trecho os serviços de limpeza, drenagem-descida d’água, meio-fio, sarjeta e sinalização. A partir deste projeto-piloto, a Ageto pretende replicar a iniciativa em todas as regiões do Estado, com administração própria.