Por Wesley Silas

Eduardo era suplente de deputado e deixou para disputar o cargo de vice-prefeito na chapa de Gutierres Torquato nas eleições de 2020 e agora costura uma candidatura para deputado estadual às eleições de 2022. Ao Portal Atitude, ele afirmou que foi convidado pelo governador Wanderlei Barbosa “para conversar sobre assuntos pertinentes aos nossos projetos sociais e também entramos em pauta atual cenário político do estado”, resumiu. Em seguida comentou sobre suposto apoio à candidatura do governador: “Tem muita coisa para acontecer, mas o foco das conversas foram os projetos sociais”, disse.

Sobre filiação partidária…

Neste momento em que acontece a fusão do PSL presidido no Estado pelo governador afastado Mauro Carlesse com o DEM, comandado pela deputada federal Dorinha Seabra, com a criação do União Brasil, Eduardo Forte disse que “por enquanto continua no DEM“, porém vai “analisar as conjunturas e vou definir final de janeiro se permanecerei ou mudarei de partido”, disse. “Meu foco hoje é minha pré-campanha a deputado estadual representando nossa região sul e Gurupi”, arrematou.