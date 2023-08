por Redação

Com o objetivo de elevar os níveis técnico e intelectual dos servidores públicos estaduais, o Governo do Tocantins lançou nesta segunda-feira, 14, o curso de MBA em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes, a ser ministrado pela Universidade de São Paulo (USP), com 278 vagas gratuitas destinadas a servidores da Unitins, da administração direta e indireta do Estado, servidores municipais, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e docentes da USP. O evento foi realizado no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos.

As vagas ofertadas gratuitamente para o curso, que é realizado em parceria com a instituição paulista, são uma ação do projeto Capacito que visa oferecer capacitações com foco na elevação dos níveis técnico e intelectual dos servidores públicos estaduais. O Capacito conta com investimento na ordem de R$ 8 milhões e é uma iniciativa do Governo do Tocantins, executado pela Secretaria da Administração (Secad), pelo Conselho de Governança do Estado e a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt).

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância da qualificação das pessoas para o desenvolvimento do Estado e os investimentos da sua gestão nas áreas de educação, ciência e tecnologia, bem como, da parceria com a USP para promover esse primeiro curso de MBA gratuito no Estado.

“Queremos servidores públicos capacitados, para fazer a boa política pública nos municípios, nos órgãos do Estado e em outros poderes. Para nós é motivo de satisfação poder dar esse presente aos nossos servidores. Modernizar é isso, investir no material humano, qualificá-lo para que ele seja cada vez mais eficiente”, salientou o Governador.

“Nós temos que ter um servidor público preparado, para ter qualidade no serviço público prestado à nossa comunidade. Portanto é importante que o governador Wanderlei Barbosa faça isso”, pontuou o vice-governador Laurez Moreira, que também participou do evento, acrescentando ainda que essa parceria com a Universidade de São Paulo demonstra o comprometimento do Governo com a política de capacitação dos servidores. “A USP é um dos melhores centros de formação do nosso País e é importante que o Tocantins tenha essas boas parcerias”, disse.

O reitor da Universidade do Tocantins (Unitins), Augusto Rezende, disse que o início do curso representa o inicio de uma grande ação do Comitê de Governança, que apontou que um dos grandes gargalos é a formação e capacitação dos servidores em virtude de um mercado cada vez mais dinâmico. Ele explicou que o Capacito foi lançado e constitui o maior programa de incentivo à capacitação dos servidores e vem para abranger as áreas prioritárias.

“Temos proposto cadeia de vários cursos de mestrado, doutorado, pós-graduação e cursos de qualificação específicos. Entendemos que o servidor bem qualificado reflete no atendimento, nos processos de inovação das pastas e a gente entrega para a população um estado com a capacidade de atendimento melhor e iniciamos com uma parceria de sucesso com a USP com o curso de MBA em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes”, frisou.

Ao todo, são ofertadas 278 vagas distribuídas da seguinte forma: 10 vagas exclusivas para servidores da Unitins; 100 vagas para servidores da Administração Direta e Indireta do Estado; 139 vagas para servidores municipais, uma para cada município; 11 vagas para servidores do MPTO, DPE-TO, TJ-TO, Aleto e TCE-TO e 18 bolsas para docentes da USP.

A professora da USP e coordenadora do curso, Ana Carla Bliacheriene, disse que foi uma honra participar do lançamento do programa Capacito e do curso de MBA em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes.

“Em nome da USP, afirmo que a Universidade de São Paulo sempre se faz presente onde a educação é apreciada. O Estado de São Paulo é o que é pela USP e, o Estado do Tocantins é o que está se tornando, pela Unitins e pela sua união com a ciência. Por isso é uma satisfação para a USP estar presente neste momento importante para o Tocantins”, comentou.

O secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica, destacou que a atual gestão fez história com a política de valorização do servidor público e a capacitação está inserida neste contexto. Ele explicou que o Capacito é um produto da capacitação e que a parceria com a USP representa uma conquista.

“Esse MBA em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes veio para fortalecer o serviço público. O aperfeiçoamento dos nossos servidores é condição imprescindível para garantir a efetiva modernização da gestão pública. O Capacito é implantado como mais uma ferramenta que vem garantir essa formação contínua dos nossos servidores garantido um modelo de Governança eficaz e efetivo nas suas ações voltadas para o bem comum, ou seja de toda a população do Estado”, disse.

Para a servidora da Unitins, Julliany Cavalcante, foi uma chance única participar de um curso de MBA, ministrado pela Universidade de São Paulo.