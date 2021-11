Share on Twitter

Confira a nota:

Nota de pesar pelo falecimento de Hermógenes Sales Lima

Com pesar, recebi a notícia do falecimento de Hermógenes Sales Lima, em Aliança do Tocantins.

Primo de meu pai, Fenelon Barbosa Sales, Hermógenes Sales se destacou como grande líder político em Aliança do Tocantins, onde atuou por vários mandatos como vereador e subprefeito, sempre se pautando em trabalhar pelo bem dos cidadãos aliancenses, pelo crescimento e pelo desenvolvimento daquele município e da região.

Ante a tristeza e a dor da partida de Hermógenes Sales, peço ao nosso eterno e amado Deus que console os corações de seus familiares e amigos. A todos, os meus sinceros sentimentos.

Wanderlei Barbosa

Governador em Exercício do Estado do Tocantins