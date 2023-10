Governador Wanderlei Barbosa inaugura obras estruturais em Araguaína avaliadas em R$ 16,4 milhões;

Por Redação

Uma demanda antiga da classe empresarial araguainense foi resolvida pelo governador Wanderlei Barbosa, na tarde desta quarta-feira, 18, com a entrega da revitalização do Distrito Agroindustrial de Araguaína (Daiara). A obra foi realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da parceria firmada entre a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SICS) e a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto).

O projeto, que teve início imediato após a assinatura da Ordem de Serviço em setembro do ano passado, contou com pavimentação asfáltica, restauração e drenagem da TO-422, trecho que liga a BR-153 ao Distrito, além de pavimentação das ruas internas. Foram investidos R$ 16,4 milhões na obra, que faz parte do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (PICS). O orçamento é oriundo do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Tocantins.

“Entregar uma obra dessa dimensão é um marco e uma honra para nós e todos que fazem parte do nosso Governo, porque nós sabemos o quanto ela é relevante para o setor industrial de Araguaína”, disse o líder do executivo estadual, Wanderlei Barbosa, ao citar sua vontade em trabalhar juntamente com a prefeitura do município para, agora, garantir as vias vicinais do Daiara. “As empresas querem sair da poeira, da mesma forma que as pessoas que saem de suas residências e vêm trabalhar aqui. Nós fizemos asfalto, serviço de drenagem, canteiro central, calçadas e, dessa forma, fizemos em Araguaína como estamos fazendo em todo o Estado”, pontuou.

À frente da SICS, pasta responsável pelo PICS, o secretário José Humberto Lima lembrou que, em outros tempos, essas obras no Daiara já chegaram a ser iniciadas por cinco vezes, mas precisou Wanderlei Barbosa colocar ela em ação para que fosse realizada e entregue à população. “A minha fala é de gratidão, pois não tem como realizar uma obra tão grandiosa como esta sem ter o apoio de todos os envolvidos”, disse ao citar a bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional, os deputados estaduais, o secretariado da gestão de Wanderlei Barbosa, além da classe empresarial araguainense, entre outros líderes políticos.

“Em outubro de 2021, no início da sua gestão, o governador Wanderlei Barbosa determinou que seus assessores saíssem dos gabinetes e percorressem as cidades, cada um dentro de sua área, para entender as necessidades de todos os tocantinenses. Na minha primeira visita a Araguaína, reunido com a diretoria da Aciara [Associação Comercial e Industrial de Araguaína], eu perguntei o que eles desejavam. Eles priorizaram o Daiara, e nós estamos aqui entregando”, descreveu Humberto Lima.

O presidente da Aciara, Denilson da Silva, relembrou a reunião com o secretário José Humberto Lima e reforçou a história.

“Os empresários do Daiara já estavam decepcionados com tantas promessas, mas eu tive o prazer de estar junto com a equipe do governador Wanderlei Barbosa, no segundo semestre de 2022, debaixo daquele pé de árvore, assinando a Ordem de Serviço com a certeza de que essa obra iria sair”, começou o presidente, ao explicar o porquê da sua certeza: “eu tinha certeza porque a equipe que o Governador escolheu para trabalhar é qualificada. Parabéns por estar inaugurando essa obra estruturante no maior parque industrial do Tocantins”, agradeceu.

Obra de qualidade

Com todo o sistema de drenagem pronto, os 7 km de asfalto terminados, sendo 3,5 km de pista dupla no acesso ao Distrito, a empreiteira agora executa o meio fio, sarjetas e calçadas das ruas. Em toda a extensão é utilizado o revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Entre as principais vantagens do CBUQ, estão a sua durabilidade, resistência ao tráfego pesado, facilidade de manutenção e rapidez na execução. As obras foram realizadas pela Construtora NSA.

“Em nome do presidente Márcio Pinheiro, eu gostaria de parabenizar toda a equipe que trabalhou, dedicada a realizar esta obra que, apesar de nascer de uma demanda da classe empresarial, irá beneficiar toda a população de Araguaína e do Tocantins”, salientou o vice-presidente da Ageto, Ruberval França. “A gente veio como parceiro, por ter aberto a licitação e executado a obra. Foram investidos quase R$ 17 milhões, utilizando o asfalto mais reforçado, que suporta o peso da carga que passa aqui. É o mesmo material utilizado na BR-153. Não poderia ser diferente, pois o governador determinou uma obra de qualidade, assim como a população araguainense merece. E dá pra perceber a felicidade das pessoas, pelo sorriso em seus rostos”, finalizou Ruberval França.

Texto: Kaio Costa/Governo do Tocantins

Fotos: Adilvan Nogueira/Governo do Tocantins