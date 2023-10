Governador Wanderlei Barbosa homologa resultado do Concurso do Corpo de Bombeiros

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa assinou a homologação do resultado final do Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), na tarde desta quinta-feira, 26, em seu gabinete, no Palácio do Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos. A assinatura contou com a presença do Comandante-Geral do CBMTO, coronel Carlos Farias. O Decreto com a homologação do certame será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O chefe do executivo estadual, na ocasião, destacou seu contentamento em homologar o resultado do concurso que irá aumentar o contingente da corporação do Corpo de Bombeiros do Tocantins.

“É com muita alegria que eu estou aqui hoje homologando um concurso para mais de cem vagas. Esse é mais um processo seletivo para fazer a reposição de homens nas ruas para aumentar o nosso contingente, dando melhores condições de trabalho aos Bombeiros do Tocantins”, ressaltou Wanderlei Barbosa.

“Essa visão do governador Wanderlei Barbosa, para que nós consigamos atender a sociedade da melhor forma, passa principalmente pelo aumento do efetivo. Não apenas pela estruturação, aumento de equipamentos, dentre outros fatores. Com esse aumento de militares do Corpo de Bombeiros poderemos avançar em outros municípios. É de grande importância esse processo, que nos possibilitará um melhor atendimento às demandas da população e a mais cidades do nosso Estado”, enfatizou o comandante-geral do CBMTO, coronel Carlos Farias.

Concurso

As vagas são para dois cargos: cadete e aluno praça. Cada uma das cinco fases foi realizada em Palmas. Para o cargo de cadete, o Governo do Tocantins, por meio do CBMTO, abriu 10 vagas e, para aluno praça, o total é de 100 vagas. A previsão para chamada dos aprovados é a partir do início de 2024.

O resultado final do Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) para o ingresso de bombeiros militares no Curso de Formação de Oficiais (CFO) e no Curso de Formação de Praças (CFP) foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) N° 6428 do dia 10 de outubro. O certame foi planejado, organizado e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e pelo CBMTO. O cadete será matriculado no Curso de Formação de Oficiais (CFO), que tem duração aproximada de dois anos letivos. Após, com a aprovação no CFO, ele será declarado Aspirante a Oficial.