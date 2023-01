Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa e seu vice, Laurez Moreira, participaram na tarde desta terça-feira, 17, de mais uma reunião com os Governadores membros do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), convocada pelo governador do Pará e presidente do consórcio, Helder Barbalho.

Conforme esclarecimento feito pelo presidente do consórcio, Helder Barbalho, o intuito da reunião foi construir as agendas regionais que serão levadas ao Presidente da República em reunião futura. “Precisamos montar as agendas regionais, com as obras e projetos de cada estado, que integrem os estados e regiões, seja na parte de estrada, porto, energia, hospitais, obras que tenham um impacto regional, e nessa dinâmica consigamos construir essa fala a ser levada ao presidente”, explicou.

O governador Helder Barbalho também adiantou que cada Governador terá uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar dos projetos de seus respectivos Estados.

Acompanharam a reunião, a secretária do Meio Ambiente, Miyuki Hyashida, e o deputado Issam Saado.