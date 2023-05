Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, se reuniu nessa terça-feira, 16, com o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, e a equipe de regulação do Hospital Geral de Palmas (HGP) e determinou a criação de uma comissão técnica, formada por médicos e enfermeiros, para atuar diretamente nas unidades de pronto atendimento da Capital e garantir que pacientes encaminhados ao HGP sejam realmente de média e alta complexidade. O Governador também disponibilizou uma área para construção do Hospital Municipal de Palmas.

Além da criação da comissão, o governador Wanderlei Barbosa determinou o monitoramento na regulação por parte da Controladoria-Geral do Estado (CGE) em conjunto com a Secretaria da Saúde. O objetivo deste monitoramento é que ele seja mais um instrumento do Governo do Tocantins de implantação de boas práticas e gestão de risco e resultados da regulação, visando garantir aspectos de governança e modernidade em todos os procedimentos da área da saúde.

“Queremos uma análise da complexidade de cada paciente, porque temos uma sobrecarga e precisamos que os pacientes encaminhados sejam realmente classificados na média e alta complexidade, como manda a lei”, frisou o Governador, salientando que está acompanhando de perto os fatos e entende que há situações mal explicadas em relação a regulação de pacientes. Precisamos tornar esses problemas mais claros e temos que trabalhar junto com a Prefeitura para que todas as demandas sejam sanadas, porque a saúde é um dever constitucional”, pontuou o Chefe do Executivo.

Hospital Municipal

O governador Wanderlei Barbosa determinou à equipe de Governo que disponibilize uma área para construção do Hospital e Maternidade do Município de Palmas. “A saúde é um direito do cidadão garantido pela Constituição Federal. Portanto, é preciso que todos os entes façam a sua parte para uma gestão eficiente. O que queremos é que os nossos pacientes sejam bem atendidos. Disponibilizamos essa área para a Prefeitura e somos parceiros para melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços de saúde prestados à população do Estado e de Palmas”, frisou o Governador.

A área destinada pelo Governo do Tocantins para o Hospital Municipal de Palmas é de 48 mil metros quadrados, na Quadra 1.301 Sul, nas proximidades do Hospital de Amor e do novo Hospital da Mulher e Maternidade Dona Regina.