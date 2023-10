Governador Wanderlei Barbosa determina celeridade na realização de um novo concurso da Polícia Militar do Tocantins

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou nesta terça-feira, 17, que um novo concurso público da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) será realizado e garantiu celeridade em seu processo de elaboração. O Governo do Tocantins formou, no início deste ano, quase 1.000 alunos-soldados.

Wanderlei Barbosa ressaltou a importância da Polícia Militar e a necessidade de fortalecer as forças de segurança, para melhor servir à população..

“A Polícia Militar é a linha de frente na proteção de nossos cidadãos e na manutenção da ordem pública. Estamos comprometidos em garantir que a corporação tenha o efetivo necessário para cumprir sua missão com excelência”, afirmou o Governador.

Novo concurso

O novo concurso público deve ofertar cerca de 600 vagas para soldados e outras 50 para formação de oficiais. A seleção de novos membros é um passo importante para fortalecer as operações de combate ao crime e garantir a segurança da sociedade tocantinense.

“A ação é vista como um investimento no futuro da segurança pública do Estado, além de reforçar um compromisso com a população, fortalecendo a segurança em todas as cidades do Tocantins”, comentou o chefe do Estado-Maior da PMTO, coronel Cláudio Thomaz Coelho de Souza.

No início do ano, durante a cerimônia de formatura dos novos policiais militares, o governador Wanderlei Barbosa havia anunciado o seu compromisso com o fortalecimento da força policial tocantinense. Durante a formatura de 958 novos alunos-soldados da PMTO, na Praça dos Girassóis, que ocorreu na noite do dia 19 de janeiro, o Governador assinou diversos atos, incluindo a autorização para um novo concurso público da corporação.