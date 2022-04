por Redação

O governador Wanderlei Barbosa, o presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Márcio Pinheiro Rodrigues, e os coordenadores das Residências Rodoviárias estiveram reunidos para definir as prioridades dos trabalhos de recuperação da malha viária do Estado. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira, 13, na Ageto.

“Sei da agilidade das equipes da Ageto para fazer as correções de tapa-buracos e patrolamento, mas no período das chuvas a Ageto faz e logo tudo se desmancha. Agora as chuvas estão diminuindo e precisamos reforçar a recuperação definitiva dos trechos que estão deteriorados”, determinou o Governador.

O governador solicitou diretamente aos coordenadores das 8 Residências Rodoviárias e da equipe da sede, em Palmas, que informem quais e quantos equipamentos precisam para aumentar as equipes nos trechos, bem com o contingente humano. “É preciso dar uma resposta definitiva ao problema, com asfalto e rodovias em boas condições de tráfego para a população, que tanto nos cobra uma solução”, afirma Wanderlei Barbosa.

Na ocasião o presidente da Ageto Márcio Pinheiro, informou que os coordenadores já estão aumentando o efetivo humano para formação de mais duas equipes de trabalho em cada regional. Informou, também, que no novo cronograma de trabalho para esse período de estiagem que se inicia, as residências rodoviárias estão priorizando a recuperação dos piores trechos com a reconstrução de asfalto em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, material mais resistente que o usado no velho asfalto.

A agenda do governador na Ageto também contou com a presença do secretário da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Jairo Mariano, do vice-presidente da Ageto Ruberval França, do Superintendente de Gestão Operacional e Projetos Manoel Lúcio Ruiz e do Superintendente de Operação e Conservação Rodoviária, Túlio Parreira Labre.