O governador do Estado do Tocantins, em exercício, Wanderlei Barbosa, decretou pontos facultativos para o serviço público estadual nos dias 29 de outubro e 1º de novembro. A sexta-feira, 29, corresponde ao ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Já o de segunda-feira, 1º, Dia de Todos os Santos, antecede o Feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro. O Decreto nº 6329 será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição desta terça-feira, 26.

“O Dia do Servidor Público é um dia reservado para celebrar todas as conquistas e recarregar as energias para continuar prestando um bom serviço ao cidadão tocantinense. E é essa a característica do nosso servidor, que vem prestando um serviço de excelência para o Estado contribuindo para melhoria dos nossos serviços públicos. A data antecede ainda o Dia de Finados, momento de homenagear os entes queridos que já deixaram este plano. Desejo que todos aproveitem esse descanso, mas que principalmente, mantenham todos os protocolos de saúde”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

O ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais como saúde e segurança que já atuam em caráter de plantão.