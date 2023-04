Share on Twitter

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, decreta ponto facultativo para os dias 5 e 6 de abril, datas que antecedem o feriado da Paixão de Cristo, sexta-feira, 7 de abril. O Decreto nesse sentido foi publicado na edição desta segunda-feira, 3, do Diário Oficial do Estado (DOE).

O expediente nas repartições públicas volta à normalidade na segunda-feira, 10 de abril, a partir das 8 horas.

Os pontos facultativos não se aplicam no funcionamento de serviços essenciais, como saúde e segurança, que já atuam em regime de plantão.