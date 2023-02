por Redação

O Governador Wanderlei Barbosa deu posse nesta quarta-feira, 15, à secretária dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins, Narubia Werrería, primeira indígena a assumir uma Secretaria de Estado. A solenidade aconteceu no auditório do Palácio Araguaia e contou com a presença de representantes de comunidades indígenas e quilombolas do Tocantins.

Em seu discurso, o governador Wanderlei Barbosa garantiu que Narubia Werrería terá autonomia para atender às demandas das comunidades que sua Pasta representa.

“A secretária Narubia tem a missão de fazer um trabalho de integração com as demais Secretarias de Estado e traçar metas para que possamos chegar até a essas comunidades e atender as demandas dos povos originários e tradicionais. Para isso, nosso Governo vai garantir que a senhora tenha autonomia e orçamento necessários”, enfatizou o Governador.

Emocionada, a secretária agradeceu ao Governador e aos representantes indígenas e quilombolas presentes.

“É uma honra inigualável. Eu só posso me sentir agraciada por esse momento histórico, no qual estou representando tantas mulheres que foram vítimas de violência. Hoje nós entramos na porta da frente do Palácio Araguaia para assumir a primeira Secretaria dos Povos Originários, onde nenhum Governador nunca nos conduziu para esse lugar que é nosso por direito”, expressou.

O vice-governador Laurez Moreira também acompanhou a posse e parabenizou todos os povos originários e tradicionais em nome da nova secretária.

“Essa posse representa o reconhecimento da história dos povos tradicionais, originários de nossa Terra. Representa a valorização de sua cultura, a preservação dessas etnias. Parabéns à secretária Narubia e a todas as etnias do Tocantins”, enfatizou.

Por vídeo, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, enviou uma mensagem à Secretária empossada. “Desejo boa sorte, Narubia, e que você tenha certeza que podemos articular várias atividades no Tocantins juntamente com o Ministério”, disse a Ministra.

O deputado federal Ricardo Ayres e a senadora Dorinha representaram a Bancada Tocantinense no evento.

“O dia 15 de fevereiro passa a assumir uma simbologia muito importante para o Tocantins. A posse de Narubia representa a chegada desses povos e das mulheres a seu lugar de direito”, parabenizou a senadora.

Ainda durante a solenidade, o governador Wanderlei Barbosa recebeu de anciãos indígenas um adorno tradicional dos Karajá que representa a luminosidade celeste. Já o vice-governador ganhou das mãos da própria secretária, o cocar que ela usava na cabeça. Narubia Werreria, por sua vez, foi agraciada com um adorno feito pela artista Elisabete Xerente, “que representa a força de todas as mulheres indígenas”, explicou a cacique do Povo Piabanha.

Solenidade

A solenidade de posse foi prestigiada por indígenas e quilombolas. Na abertura, a cantora Thaline Karajá entoou o hino nacional acompanhada do grupo Tambores do Tocantins. O evento teve ainda apresentações culturais de dança de grupos indígenas Xerente e karajá.

Falando em suas línguas nativas, o cacique Darcy Xerente fez um discurso de agradecimento; e o pastor João Werreria, pai da secretária, saudou a todos em um momento devocional.

Secretaria

Criada pelo governador Wanderlei Barbosa no início da atual gestão, a Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais tem entre suas funções propor diretrizes para a política estadual de proteção aos povos indígenas e quilombolas do Estado; indicar projetos, articular ações mediadoras, visando à solução dos conflitos sociais; promover e apoiar eventos relacionados com os seus objetivos, incluída a interação cultural, social, econômica e política; além de acompanhar a execução dos convênios voltados ao desenvolvimento do público fim da Pasta.

A gestora da pasta, Narubia Silva Werreriá, é ativista das causas dos povos originários e tradicionais, além de cantora, compositora, artista plástica, poetisa e produtora cultural. Suas origens vêm do Povo Iny, na Ilha do Bananal, e desde muito cedo iniciou o seu ativismo pelos povos indígenas. Na Universidade Federal do Tocantins, onde estudou direito, ela se destacou por defender e dar voz às causas dos povos originários, não somente da região onde ela pertence, mas de todo o Estado.