por Redação

Nesta segunda-feira, 15, o Governador Wanderlei Barbosa esteve em Brasília para conhecer a sede da Associação Nacional de Equoterapia (ANDE). O local é o modelo no qual se baseará o Centro de Equoterapia da Polícia Militar do Tocantins, um espaço destinado ao tratamento multidisciplinar de pessoas com deficiência, envolvendo atividades com equinos. Durante a visita, o governador Wanderlei Barbosa autorizou a utilização de uma área dentro do Palacinho para implantação do projeto.

“A Polícia Militar me apresentou o projeto que vai ao encontro de uma das nossas prioridades, melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência no nosso Estado. O centro de equoterapia será um grande salto na nossa busca constante pela excelência nos serviços prestados aos cidadãos que precisam desse cuidado”, afirmou.

Acompanharam o governador Wanderlei Barbosa na visita, o senador Eduardo Gomes, o deputado federal Vicentinho Júnior, o deputado estadual Gutierres Torquato e o comandante-geral da PM, coronel Márcio Barbosa. Os membros da comitiva foram recepcionados pelo presidente da ANDE, Jorge Dornelles Passamani.

O projeto será conduzido pela PM, por meio do Regimento da Polícia Montada, uma iniciativa que já existe em diversos estados do país, e que está sendo trazida ao Tocantins. Com os próximos passos já estabelecidos no projeto, a previsão é que o atendimento à comunidade comece em aproximadamente quatro meses. Segundo o coronel Barbosa, essa é uma oportunidade para a PM ampliar os serviços prestados ao cidadão, utilizando uma estrutura já existente.

“Com a implantação do Regimento de Polícia Montada no Tocantins, tomamos a iniciativa de elaborar um projeto para, assim como em outros estados, implantar aqui um centro de equoterapia. Na semana passada apresentamos o projeto ao Governador, essa semana ele veio conhecer a ANDE e saímos daqui autorizados a implantar. O Governador demonstrou seu anseio por agilidade no cuidado das pessoas com deficiência”, afirmou.

Equoterapia

A equoterapia é reconhecida pela Lei 13.830/10 como uma prática terapêutica e método de reabilitação, voltada para pessoas com deficiência O tratamento envolve uma equipe multidisciplinar da área de educação e saúde, associada a atividades de equitação para promover o desenvolvimento biopsicossocial. Atualmente a ANDE, centro visitado pela comitiva do Tocantins, é a principal referência em equoterapia no país.